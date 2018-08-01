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Страх и трепет. В Казани десантники пройдут маршем по улице Баумана

Страх и трепет. В Казани десантники пройдут маршем по улице Баумана
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Фото: архив ProKazan.ru

В Казани сегодня десантники в день ВДВ пройдут маршем по улице Баумана, об этом говорится в опубликованной организаторами программе мероприятий.

Собираться в парке Горького десантники начнутся к 9:30, сам праздник начнется в 10 часов. В 12:20 десантники возложат цветы к могиле афганца-десантника на Арском кладбище, а в 13:20 - к Вечному огню в парке Победы.

Марш по улице Баумана пройдет в 19 часов.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал, как в прошлом году прошло празднование дня ВДВ.

ProKazan.ru, 02.08.2018, 09:38
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Борттехник МИ 6 02 августа 2018, 09:45
С Праздником ребята . Только ради всего святого - не забывайте что вы - элита Вооруженных Сил Российской Федерации . Всем Здоровья и всяческих благ !!
16
21
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Прохожий02 августа 2018, 09:46
В ВС достаточно родов войск и различных подразделений.
И только голубые панамки устраивают шабаш быдла в тельниках и барахтаются в лужах.
Лучший комментарий
7
64
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Горожанин02 августа 2018, 09:51
В прежние годы бродили по рынкам, но времена изменились, запретили гарцевать своими биретками ...
3
5
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Горожанин02 августа 2018, 09:59
этих военных мы видели в днр лнр и в сирии. где пиндосы размочили их с воздуха. илита...
16
9
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Горожанин02 августа 2018, 10:01
В ответ на комментарий пользователя
этих военных мы видели в днр лнр и в сирии. где пиндосы размочили их с воздуха. илита...
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Мы ??? У тебя глисты ??? Так иди и выведи .
6
13
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Горожанин02 августа 2018, 10:01
Сегодня жара как раз, еще больше дешевая синька по отмороженным головам даст, а уж синии быдла не упустят шанс себя во всей "красе" показать
7
14
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Прохожий02 августа 2018, 10:07
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня у тебя выпал удачный шанс обсудить эту проблему с ними. Не упусти его
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С синявками беседы вести по типу "ты меня уважаешь"?

Кроме понтов у быдла в матросках нет оснований чем-то себя выделять из всех служивших в ВС.
6
22
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Димон02 августа 2018, 10:08
При чем здесь страх, да ещё и трепет? Лично я в этот день не испытывая этих чувств.
2
15
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Горожанин02 августа 2018, 10:08
Интересно, кто им разрешил по Баумана пройтись? К 19 часам они уже все готовые будут
3
17
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Димон02 августа 2018, 10:10
Митинг и марш согласованы. Почему не в Юдино?
3
16
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Горожанин02 августа 2018, 10:19
В ответ на комментарий пользователя
С синявками беседы вести по типу "ты меня уважаешь"?

Кроме понтов у быдла в матросках нет оснований чем-то себя выделять из всех служивших в ВС.
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С синявками отношения выяснять - последнее дело . Не по мужски . Лучше анонимно , в интернете гадости писать .
8
3
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Горожанин02 августа 2018, 10:19
В ответ на комментарий пользователя
В ВС достаточно родов войск и различных подразделений.
И только голубые панамки устраивают шабаш быдла в тельниках и барахтаются в лужах.
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На моряков и пограничников тоже эта зараза перекинулась. В центре работаю. Погранцы и морфлот тоже не меньше десантников отжигают.
2
5
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Горожанин02 августа 2018, 10:21
В ответ на комментарий пользователя
этих военных мы видели в днр лнр и в сирии. где пиндосы размочили их с воздуха. илита...
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Хохлуту, иди отрабатывай в другом месте. Двойка тебе и - 15 гривен. :-D
6
5
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Горожанин02 августа 2018, 10:28
Полиции хватает духу крутить только студентов - сторонников Навального?
2
4
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Горожанин02 августа 2018, 10:31
В ответ на комментарий пользователя
На моряков и пограничников тоже эта зараза перекинулась. В центре работаю. Погранцы и морфлот тоже не меньше десантников отжигают.
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Погранцы молодцы.Они умели даватьотпор ОДИН ДАМАНСКИЙ чего стоит моряки посути несут боевые вахты ирискуют собой постоянно А эти голубые беретки сборище дураков
2
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Горожанин02 августа 2018, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
везде где воевала десантура там были только поражения.
Это факт!
чем эти гордятся? как чечены их в попу поимели? или как афганские мужики им анусы порвали? а чем? вес проиграли в сирии на украине даже хохлы надругались над этими дураками разогнать десантуру надо .даже тбилиси вщзятьнесумели, все подавили все ПВО, все самолеты грзин уничтожили,а эти мародерничатьстали бухать и н атбилиси непошли провалили всю войну сборище дебилов утырков дешевых!ЁЁ!

ВСЕ ПРОИГРАЛИ ВСЕПРОПИЛИ СБОРИЩЕТРУСОВ вот кто эти ГОЛУБЫЕ беретки
5
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Горожанин02 августа 2018, 10:37
В ответ на комментарий пользователя
Хохлуту, иди отрабатывай в другом месте. Двойка тебе и - 15 гривен. :-D
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нах иди сосешь ту голубого берета парвда глаза колет? в сирии америкосы раком поставили и полмели бЕРЕТКИ отсасли у американцев иу хохлов этофакт американский джон и хохляцкий парасюк злобнопоимели десантуру во все длырки,а перед этим РАМЗАН отфгачил их досмерти и и испражнился наних
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Горожанин02 августа 2018, 10:40
сборище дураков и алкашей
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Горожанин02 августа 2018, 10:45
В комментах одна хохлосрань буйствует , уроды генетические .
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Горожанин02 августа 2018, 10:49
В ответ на комментарий пользователя
этих военных мы видели в днр лнр и в сирии. где пиндосы размочили их с воздуха. илита...
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Дело не ВДВ, кто тебе вооб ще дал право открывать рот поливая грязью погибших ребят? Ты там был чурка? Ты видел это? Что ты вооб ще знаешь о войне? Язык сначала выучи и хотя бы пару учебников прочти, а потом выступать будешь.
2
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Горожанин02 августа 2018, 10:50
В ответ на комментарий пользователя
В комментах одна хохлосрань буйствует , уроды генетические .
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ты сам дурак. генетичский вот факт войну в афгане десантура проиграла ФАКТ!
В сирии деснутру унизили инагнули ЭТОФАКТ.
на кавказе десантуру отрахали в сумгаите в карабахе причем и армяне и азеры, инуши ичечны тоже пооимели десантуру. факт ЖЕ!!

так что ВАТНЫЙ ТЫ ШВАЛЬ МОЛЧИ!!! естьфакты!! ПОЗОРНОГО ПОВЕДЕНИЯПОГОЛВНОГОдесантуры!!! И УВАЖАТЬ ГОЛУБЫХ беретов никтоне обязан онипозор ВООРУЖЕНЫХ СИЛ РФ а ты падаль простопрадаль вонючая ТЕБЕ ДАЛИ ФАКТЫ!! ознкомся и удавись понял?? ато хохлы я татарин иваших всех ненавижу хотьявреев хоть татар хоть русских все кто береты голубые носит в душесами ГОЛОУБЫЕ синева алоканы голубые вот кто этьи ине более
3
1
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Горожанин02 августа 2018, 10:54
В ответ на комментарий пользователя
Дело не ВДВ, кто тебе вооб ще дал право открывать рот поливая грязью погибших ребят? Ты там был чурка? Ты видел это? Что ты вооб ще знаешь о войне? Язык сначала выучи и хотя бы пару учебников прочти, а потом выступать будешь.
Развернуть
какиеучебники??!!ТЫ НАХ ИИДи чтотлку?? ТРУСЫ ОНИ БЕЖАЛИПРОИГРАЛИ ВОЙНЫ ВСЕ ГДЕВОЛЕВАЛИ!! уважать?7 запоражения учебники ты читай естьфакты в чечне их поимели вгрузиипоимели армяне в карабахе поимели в сумгаитеАЗЕРЫ ИХ ПОИМЕЛи в афгане их поимели даже хохлы нагло поимели ЯСНО?ЭТОФАКТЫ а негрязь ГРЯЗЬ ПО БАУМАНА СЕДНЯ ПОЙДЕТ! иты грязь а тоучебнгик НУ и дурак ты!!! ЕСТЬФАКТ ПРОСТОФАКТЫ ты читайф дурьсам а я верю простофактам невроанью понялчмо??
2
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Горожанин02 августа 2018, 10:55
В ответ на комментарий пользователя
Дело не ВДВ, кто тебе вооб ще дал право открывать рот поливая грязью погибших ребят? Ты там был чурка? Ты видел это? Что ты вооб ще знаешь о войне? Язык сначала выучи и хотя бы пару учебников прочти, а потом выступать будешь.
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вес воны ГОЛУБЫЕ беретки просрали ВСЕ уважать их за это? НЕЕ срааать на них

отребье позор ВС РФ вот кто эти втельняшкахи ГОЛУБЫХ беретах.
По ориентации уних береты.. дерьмовсе эти ребята ДЕРЬМОГОЛУБОЕ!
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Горожанин02 августа 2018, 10:58
ну что за дурь у нас в стране?
тогодимся севастополем, крепость которую сколько раз враги хортели чтолькораз брали при чем унападавших не былопревосходства...они дажеуступали защитникам..у манштейна дажетанков не было.Теперь десантурой гордимся а собственно почему какую войну выиграли??А?
Пограничники не пустиливрагов к нам дали отпор киатйцам.
стояли заслоном н атаджикскойгранице.А эти?? известны только ТЕМ КАК ДРАПАЛИ от муслимов
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Горожанин02 августа 2018, 11:00
есть погрничники. Им есть чем гордиться.Есть моряки и им тоже есть чем гордится один только подводный флот чего стоит. есть ракетчики,есть летуны
а этим ГОЛУБЫМ беретам чем гордиться ? НЕЧЕМ
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Горожанин02 августа 2018, 11:02
Тебя похоже в детстве обижали, или трахну..и,!!!
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