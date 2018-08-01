Страх и трепет. В Казани десантники пройдут маршем по улице Баумана

В Казани сегодня десантники в день ВДВ пройдут маршем по улице Баумана, об этом говорится в опубликованной организаторами программе мероприятий.

Собираться в парке Горького десантники начнутся к 9:30, сам праздник начнется в 10 часов. В 12:20 десантники возложат цветы к могиле афганца-десантника на Арском кладбище, а в 13:20 - к Вечному огню в парке Победы.

Марш по улице Баумана пройдет в 19 часов.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал, как в прошлом году прошло празднование дня ВДВ.