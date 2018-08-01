В Казани задержали двух заместителей в отделе полиции «Гвардейский»

Их подозревают в получении взятки и посредничестве во взяточничестве

В Казани сотрудники ФСБ и Управления собственной безопасности МВД по РТ накануне задержали замначальника отдела уголовного розыска и замначальника следствия ОП "Гвардейский", сообщает "Бизнес Online".

Их задержали с поличным при получении взятки в размере 640 тысяч рублей, замначальника угрозыска подозревается в посредничестве взяточничеству, а другой заместитель — в получении взятки.

Оба полицейских будут доставлены в суд для избрания меры пресечения, сейчас полицейские уже уволены.