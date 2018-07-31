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В Казани «заморозят» достройку двух домов для дольщиков

В Казани "заморозят" достройку двух домов для дольщиков
16+
Фото: kzn.ru
Из-за возражений инвесторов дом №3 в ЖК "Симфония", который практически достроен, сейчас невозможно сдать. Схожая ситуация по дому №4, поэтому стройка приостановлена

В Казани собираются приостановить строительство двух домов (3 и 4) для дольщиков в ЖК "Симфония" на улице Павлюхина, об этом стало известно сегодня утром на встрече представителей исполкома и дольщиков.

— Все работы идут по плану, но есть одно препятствие, которое мы преодолеть не можем. Все это хозяйство должно быть передано в ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Если не будет передано, объект сдать невозможно, — цитирует "Реальное время" слова замглавы исполкома Казани по градостроительной политике Азата Нигматзянова.

28 августа в Арбитражном суде РТ пройдет заседание о передаче домов ЖСК, семь дольщиков будут протестовать против передачи домов ЖСК. 
 
Если же суд все-таки примет решение не передавать дома жилищно-строительным кооперативам, они попадут в конкурсную массу и будут выставлены на торги.

Из-за возражений инвесторов дом №3, который практически достроен, сейчас невозможно сдать. Схожая ситуация по дому №4, поэтому стройка приостановлена.

Напомним, дом №3 планировали сдать в ноябре прошлого года, для этого дольщики заключили соглашение с компанией "Бриз", которая была готова выступить подрядчиком и достроить проблемный дом, но при условии доплат со стороны дольщиков. После финансирование пошло, но в один момент оно остановилось, из-за чего также была задержка в строительстве. 

N. Vildanov, 01.08.2018, 13:25
Тэги: Строительство
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Комментарии

Капрал Билл Тейлор01 августа 2018, 13:43
Ахаха кто бы сомневался. Ну да ладно, зато у вас набережная есть, чаша, вон коня около Кремля поставили. Зачем вам квартиры, когда у вас Конь-мутант есть.
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Ага01 августа 2018, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
Ахаха кто бы сомневался. Ну да ладно, зато у вас набережная есть, чаша, вон коня около Кремля поставили. Зачем вам квартиры, когда у вас Конь-мутант есть.
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Ты забыл про то, что Ильсур четверых детей настрогал.
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Горожанин01 августа 2018, 14:18
Почему столько внимания ко всем дольщикам этих домов? Они что - особенные, раз про них все татарстанские издания пишут.?
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Горожанин01 августа 2018, 14:31
семь дольщиков будут протестовать против передачи домов ЖСК

безпалевно распространить личные данные этих семи самураев, думаю, до суда проблема решиться.
Ну что у нас за страна, на любое дело найдутся гов...ки, которые все испортят.
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Алиса01 августа 2018, 14:53
Дело даже не в дольщиках. Забудьте вы про них. Дело в многоквартирных домах как части инфраструктуры города, государства. Если бы не деньги дольщиков, в стране не могли запустить строительство стольких домов. Сейчас, когда после этапа девальваций, краха банков, скопления долгостроев государство решило прибрать и дома эти, вынудив дольщиков пойти на разного рода действия в убыток себе. Почему слово дольщики действует на россиян как красная тряпка быку. Откройте глаза, пожалуйста. Какие тут могут быть возражения Инвесторов, чтобы невозможно было сдавать дома. Смех один! !!!
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Горожанин01 августа 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Дело даже не в дольщиках. Забудьте вы про них. Дело в многоквартирных домах как части инфраструктуры города, государства. Если бы не деньги дольщиков, в стране не могли запустить строительство стольких домов. Сейчас, когда после этапа девальваций, краха банков, скопления долгостроев государство решило прибрать и дома эти, вынудив дольщиков пойти на разного рода действия в убыток себе. Почему слово дольщики действует на россиян как красная тряпка быку. Откройте глаза, пожалуйста. Какие тут могут быть возражения Инвесторов, чтобы невозможно было сдавать дома. Смех один! !!!
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Многие дольщики - это банальные спекулянты. Покупают квартиры по 29.000р. за кв. метр, чтобы продать - по 60.000. Почему государство должно им помогать если они рисковали на свой страх?
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Алиса01 августа 2018, 15:01
Если Татарстан прибрал себе в руки старенькие дома с компенсацией в 11 тысяч рублей за кв м, то с долгостроями они тоже додумались разного рода хитросплетениям. Но что тут скажешь коль на выдумки хитра надстройка наша.
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