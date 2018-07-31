В Казани «заморозят» достройку двух домов для дольщиков

Из-за возражений инвесторов дом №3 в ЖК "Симфония", который практически достроен, сейчас невозможно сдать. Схожая ситуация по дому №4, поэтому стройка приостановлена

В Казани собираются приостановить строительство двух домов (3 и 4) для дольщиков в ЖК "Симфония" на улице Павлюхина, об этом стало известно сегодня утром на встрече представителей исполкома и дольщиков.

— Все работы идут по плану, но есть одно препятствие, которое мы преодолеть не можем. Все это хозяйство должно быть передано в ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Если не будет передано, объект сдать невозможно, — цитирует "Реальное время" слова замглавы исполкома Казани по градостроительной политике Азата Нигматзянова.

28 августа в Арбитражном суде РТ пройдет заседание о передаче домов ЖСК, семь дольщиков будут протестовать против передачи домов ЖСК.



Если же суд все-таки примет решение не передавать дома жилищно-строительным кооперативам, они попадут в конкурсную массу и будут выставлены на торги.

Из-за возражений инвесторов дом №3, который практически достроен, сейчас невозможно сдать. Схожая ситуация по дому №4, поэтому стройка приостановлена.

Напомним, дом №3 планировали сдать в ноябре прошлого года, для этого дольщики заключили соглашение с компанией "Бриз", которая была готова выступить подрядчиком и достроить проблемный дом, но при условии доплат со стороны дольщиков. После финансирование пошло, но в один момент оно остановилось, из-за чего также была задержка в строительстве.