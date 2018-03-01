В Казани могут приостановить стройку третьего дома ЖК «Симфония» на улице Павлюхина из-за нехватки доплат со стороны дольщиков. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Бриз» Андрей Беляков, передает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что проблемный дом планировали сдать в ноябре этого года. Так, в конце прошлого года дольщики заключили соглашение с компанией «Бриз», которая была готова выступить подрядчиком и достроить проблемный дом, но при условии доплат со стороны дольщиков.

- Финансирование пошло, но в один момент оно остановилось. Дольщики не дают конкретный ответ, причина неоплаты пока нам непонятна, - отметил гендиректор «Бриза».

В свою очередь дольщики, взволнованные возможной приостановкой работ, попросили не прекращать строительства, отметив, что очередные выплаты должны быть сделаны.