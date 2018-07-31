В Казани в Центре восстановления личности месяц насиловали пациентку

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В Казани в реабилитационном центре для наркоманов местные работники месяц насиловали 27-летнюю пациентку, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- В Центре восстановления личности в поселке Большие Клыки на улице Магистральная с начала апреля по начало мая 2018 года двое местных работников 32-х и 34-х лет неоднократно насиловали пациентку. 20 июля по данному факту поступило заявление в правоохранительные органы, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет 27 июля возбудил уголовное дело по статье "Изнасилование", подозреваемые были задержаны и отпущены домой под подписку о невыезде.

Ведется расследование.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что Следственный комитет по РТ проверил реабилитационный центр для детей в Казани и возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Родители школьников рассказали, как в "Символе жизни" издевались над их детьми.