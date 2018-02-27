В Казани погиб очередной лебедь. Теперь на озере Кабан

В Казани умер очередной лебедь, это случилось на озере Средний Кабан, информация об этом появилась в соцсетях.

Причина смерти птицы неизвестна, пользователи рассказали, что это, возможно, случилась из-за грязной воды.

Ранее в Казани в парке "Черное озеро" погиб черный лебедь, которого загрызла собака.