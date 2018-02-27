В Казани девочка упала на рельсы в момент, когда на станцию пришел поезд

Заместитель главного инженера Горьковской железной дороги рассказал, что делать, если человек упал на рельсы

В воскресенье, 29 июня, в Казани на железнодорожном вокзале Казань-1 на рельсы упал ребенок. Как рассказал порталу ProKazan.ru свидетель происшествия, все произошло на платформе первого пути. Девочка лет шести шла с мамой, которая несла в руках тяжелые сумки. Любопытный ребенок слишком близко подошел к готовящемуся тронуться составу и упал.

- Девочка упала в пространство между платформой и поездом. Двое мужчин бросились помогать, успели вытащить, отделалась разбитой губой. Но мы не знали, когда именно тронется состав, поэтому было очень страшно. Что делать в таких случаях? Сотрудников вокзала рядом не было, а бежать к машинисту - это нужно время.

Что делать в таких ситуациях?

Заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин рассказал, как быть в таких ситуациях.



Евгений Ананьин. Фото: Татар-Информ

- В подобных случаях нужно незамедлительно срывать стоп-кран, а затем сразу сообщить о случившейся ситуации бригаде проводников, если это поезд дальнего следования, и локомотивной бригаде поезда. Также для оповещения можно использовать связь «пассажир – машинист», которая есть в каждом вагоне пригородного поезда. Находясь на станции, об этом стоит сообщить сотрудникам вокзала или станции, которые предпримут оперативные меры.

В тот же день в Зеленодольске

Происшествия на железных дорогах вовсе не редки и чаще всего случаются из-за несоблюдения правил безопасности. Так, в тот же день в Зеленодольске 13-летнему мальчику поездом отрезало ногу. СМИ сообщают, что ребенок не заметил движущийся состав, однако Евгений Ананьин подчеркивает: как выяснилось позже, мальчишка целенаправленно пытался залезть на поезд.

- Увидев грузовой поезд, двигающийся на малой скорости, мальчик пропустил часть подвижного состава, залез на насыпь и стал взбираться на площадку. Первая попытка была удачной. Спрыгнув с переходной площадки, решил повторить. В момент набора скорости подвижного состава он соскользнул и оказался под колесами. Последствия - ампутация одной трети голени. Ребенок находится в Зеленодольской больнице, состояние стабильно тяжелое.