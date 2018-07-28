Под Казанью 13-летний школьник лишился ноги, попав под поезд

В Зеленодольске 13-летний школьник лишился ноги, попав под поезд. Трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции.

По предварительной информации, компания школьников направлялась купаться к паромной переправе. Шли они вдоль железнодорожных путей. Один из них попал под поезд.

Как сообщили в министерстве здравоохранения РТ, состояние мальчика тяжелое, его планируют перевести ДРКБ.