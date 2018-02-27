В Бугульме двое парней разгромили обновленный парк

В Бугульме в обновленном парке у водоема по улице Гашека двое 18-летних парней устроили разгром - повредили скамейки и сломали освещение, об этом сообщили в МВД Татарстана. Инцидент случился 29 июля.

Полицейские задержали подозреваемых.

- По версии следствия, они совершили указанное преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений, - отметили в МВД.

Возбуждено дело по статье "Вандализм", проверяется причастность парней к другим похожим преступлениям.

Напомним, обновление центарльного водоема в Бугульме прошло при участии помощницы президента РТ Наталии Фишман в прошлом году.