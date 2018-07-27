В Татарстане двое мужчин утонули, купаясь в запрещенных местах

В Татарстане двое мужчина утонули, купаясь в запрещенных местах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Первый случай произошел в Набережных Челнах на реке Мелекеска. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили тело 51-летнего мужчины в 30 метрах от берега.

Второй похожий случай произошел в Пестречинском районе республики недалеко от населенного пункта Куюки. Там водолазы в 30 метрах от берега нашли 61-летнего мужчину.

Отмечается, что оба утонувших плавали в местах, запрещенных для купания.