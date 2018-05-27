Территорию вокруг «Чаши» засыпят специальной щепкой

Территорию вокруг «Чаши» во время чемпионата мира по футболу засыпят противопожарными опилками. Об этом сообщил глава Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

По его словам, газона в этом году возле «Чаши» не будет. Вместо этого там будет специальное покрытие, которое в сухую погоду не должно пылить, а в дождливую погоду не должно быть грязным.

- После фестиваля болельщиков мы планируем эту площадку использовать для проведения Дня города и фестиваля «Рэд Булл», - сказал Куляжев.

Напомним, ранее сообщалось, что фестиваль болельщиков Чемпионата мира по футболу в Казани оградят специальными металлическими конструкциями. На входе в парк будет действовать пропускной режим, для визита на фестиваль паспорт болельщика не нужен. Сама площадка будет готова к 8 июня, после начала работы она сможет принять до 25 тысяч зрителей ежедневно. На территории фан-феста установят два экрана для просмотра матчей. Размер одного из них составит 144 кв. метра, второй — поменьше, в зоне для различных активностей.

Сам фестиваль болельщиков начнет работу 14 июня, в день начала Чемпионата, его работа продлится до 15 июля.