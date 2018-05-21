Фестиваль болельщиков в Казани оградят металлическими конструкциями

На входе в парк будет действовать пропускной режим

Фестиваль болельщиков Чемпионата мира по футболу в Казани оградят специальными металлическими конструкциями, об этом рассказал сегодня замглавы исполкома Дамир Фаттахов.

- Вы сейчас можете увидеть, оно в том или ином виде уже смонтировано, такое ограждение будет по периметру всей площадки, - рассказал Дамир Фаттахов.

На входе в парк будет действовать пропускной режим.

Сама площадка будет готова к 8 июня, после начала работы она сможет принять до 25 тысяч зрителей ежедневно.

На территории фан-феста установят два экрана для просмотра матчей. Размер одного из них составит 144 кв. метра, второй — поменьше, в зоне для различных активностей.

Сам фестиваль болельщиков начнет работу 14 июня, в день начала Чемпионата, его работа продлится до 15 июля. Вход на фестиваль в дни матчей будет бесплатный, в ряде других дней, в частности, когда будет выступать Земфира, вход будет платным.