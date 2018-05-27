В Казани летом появятся новая набережная, три пешеходные зоны и сквер

Всего в этом году на благоустройство общественных пространств Казани выделили 1 млрд 258 млн рублей

В Казани летом 2018 года появятся сразу несколько новых общественных пространств - набережная на озере Кабан, сквер и три пешеходных зоны. Об этом сегодня стало известно на совещании в мэрии.

Про набережную на озере Кабан ранее ProKazan.ru сообщал, что ее подготовят к началу Чемпионата миру по футболу, когда ограждения уберут и благоустроенную зону отдыха откроют для посетителей.

Три новых пешеходных зоны, которые появятся в городе - это бульвар по улице Фучика (от остановки школа №125 до проспекта Победы), по Абсалямова (от проспекта Ямашева до ул. Чистопольская) и пешеходная зона по Декабристов (около "Татмедиа").

Также будет благоустроен парк по улице Карбышева, там появится аллея пограничников. Завершится благоустройство Горкинско-Ометьевского леса ( там появятся всесезонная горка, площадки для детских игр и экологические тропы) и парка "Крылья Советов" (появятся амфитеатр на 142 зрителя и клумба-цветочница с круговой скамьей).

На благоустройство общественных пространств Казани в 2018 году из средств республиканского и федерального бюджета был выделен 1 млрд 258 млн рублей, в прошлом году на эти цели было направлено 763 млн рублей, в 2016-м и в 2015-м – по 300 млн рублей.