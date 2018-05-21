Рабочие, строящие набережную озера Кабан: «К ЧМ по футболу должны закончить»

Корреспондент портала ProKazan.ru прогулялся по недостроенной пока набережной и узнал, что появится к ее открытию

Набережная озера Кабан пока все еще напоминает масштабную строительную площадку, но, как уверяют рабочие, к началу Чемпионата миру по футболу ограждения уберут и благоустроенную зону отдыха откроют для посетителей.

Корреспондент портала ProKazan.ru прогулялся по недостроенной пока набережной и узнал, что появится к ее открытию. Пробраться удалось без особого труда: возле "Баскет-Холла" забора нет, а возле театра Камала несколько секций сняли, чтобы пустить внутрь цистерну с водой. Сейчас на набережной высаживают деревья и кустарники, поэтому необходимо обильно поливать их водой - не ведрами же ее из Кабана таскать?

Площадь перед театром Камала используется как склад стройматериалов. Как объяснили рабочие, здесь никакой реконструкции не проводится, лишь косметический ремонт - обновили гранитную плитку на музыкальных фонтанах.

Внизу полным ходом идет строительство деревянных настилов - здесь будет пристань для речных трамвайчиков. Одну из достопримечательностей города - плавающий фонтан - с Кабана убрали. Вернут ли ее после завершения работ по благоустройству? Пока неизвестно.

Прогулочная зона прямо у кромки воды. Надеемся, что ее оставят свободной и ограждениями закрывать не будут. Бетонная лесенка тянется вдоль всей набережной - ее можно будет использовать, как гигантскую лавку. Для холодных дней предусмотрены встроенные скамейки с деревянным покрытием. Они расположены чуть дальше.

Подходим к строящейся системе каскадов водных прудов, которая путем инфильтрации растительностью будет очищать воду. Данный комплекс станет исследовательской площадкой для изучения устойчивого подхода в области очистки дождевой воды.

По словам строителей, работы по благоустройству набережной завершены на 90 процентов.

- Успеете доделать к ЧМ по футболу? - интересуемся у рабочих.

- Должны, - отвечают они. - Приходите после 15 июня и увидите, как тут все преобразится.

Сейчас гулять по набережной небезопасно: местами отсутствуют настилы, работает техника, из земли торчат провода для будущих фонарей... Не забывайте, что это строительная площадка и находиться на ней без соответствующего инструктажа по технике безопасности нельзя.