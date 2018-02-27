Под Челнами вновь заработал аэроклуб, где погибли брат вице-президента «КАН-Авто» с другом

Около Набережных Челнов вновь заработал аэроклуб "Мензелинск", где неделю назад при прыжке с парашютом разбились 34-летний Рушан Сибгатуллин, брат которого Айрат Сибгатуллин занимает пост первого вице-президента группы компаний "КАН-Авто" и 48-летний Олег Щелканов.

Завтра, в понедельник, в аэроклубе поднимется в небо самолет с парашютистами, но спортсменов-любителей среди них стало меньше, отмечают "Челнинские известия".

Предварительно, ЧП случилось из-за неосмотрительности самих спортсменов, которые, выполняя в небе сложный элемент – воздушный фристайл, совершили ошибку - произвели раскрытие парашютов, не осмотревшись, что и привело к столкновению.

Напомним, семь спортсменов выполняли "свободное падение" с высоты четыре тысячи метров до тысячи шестисот метров. В какой-то момент один из мужчин влетел в уже раскрытый парашют другого спортсмена. Их парашюты запутались, на землю они спустились на запасном парашюте.

Пострадавшие были госпитализированы, они скончались в больнице спустя несколько часов.