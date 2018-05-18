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Подробности гибели двух парашютистов: один влетел в парашют другого

Подробности гибели двух парашютистов: один влетел в парашют другого
16+
Фото: СУ СК РФ
Следственный комитет России опубликовывал фото с места трагедии

Следственный комитет России опубликовал фотографии с места падения двух парашютистов в Мензелинском районе. Также стали известны подробности произошедшей трагедии.

Как сообщает Следственный комитет РФ, семь спортсменов выполняли «свободное падение» с высоты четыре тысячи метров до тысячи шестисот метров. По достижении минимальной высоты, они раскрыли свои парашюты. Один из мужчин влетел в уже раскрытый парашют. Их парашюты запутались, на землю они спустились на запасном парашюте.

Оба мужчины занимались прыжками профессионально. У каждого из них было около 600 прыжков за плечами.

На месте работает следственная группа СУ СК России по РТ. Следователи опросят руководство Мензелинского филиала Центрального аэроклуба РТ. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ольга Плешкова, 20.05.2018, 15:31
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин20 мая 2018, 15:39
Один грохнул другого !
2
1
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ага20 мая 2018, 16:25
допрыгались
2
2
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