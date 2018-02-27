Прокуратура Татарстана начала проверку слова «негры» в заголовке казанской газеты

Прокуратура Татарстана начала проверку статьи в газете «Вечерняя Казань» после заявления депутата Госдумы Александра Сидякина. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее Александр Сидякин попросил прокурора РТ Илдуса Нафикова проверить заголовок в статье газеты «Вечерняя Казань», где использовалось слово «негры». Статья вышла в СМИ 18 мая в ней рассказывалось об участии чернокожих студентов из Африки в дорожных работах перед Чемпионатом мира по футболу в Казани.

- Не думал, что у нас СМИ в преддверии Чемпионата мира будут выдавать такие двусмысленные материалы. Вдвойне обидно, что это предназначалось казанским читателям, которые, конечно же, не оценили юмор редакции. И я тоже не оценил, может прокуратура оценит, - отметил Сидякин в заявлении.