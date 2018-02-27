Депутат Госдумы попросил проверить слово «негры» в заголовке казанской газеты

Он обратился к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову

Депутат Государственной Думы Александр Сидякин попросил прокурора РТ Илдуса Нафикова проверить заголовок в статье газеты "Вечерняя Казань", где использовалось слово "негры". Об этом он написал в соцсетях.

Статья в СМИ вышла пару дней назад, в ней рассказывается об участии чернокожих студентов из Африки в дорожных работах перед Чемпионатом мира по футболу в Казани.

- Не думал, что у нас СМИ в преддверии Чемпионата мира будут выдавать такие двусмысленные материалы. Вдвойне обидно, что это предназначалось казанским читателям, которые, конечно же, не оценили юмор редакции. И я тоже не оценил, может прокуратура оценит, - отметил Сидякин.

Напомним, ранее Сидякин заявил, что его зарплата составляет чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц, об этом он сообщил, отвечая на вопрос о том, что, по данным некоторых СМИ, зарплата депутатов Госдумы составляет порядка 800 тысяч рублей, а пенсия тех, кто отработал всего один срок, составляет от нее 75%.