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Представитель Минниханова напомнила, как Путин поддерживал сохранение национальных языков

Представитель Минниханова напомнила, как Путин поддерживал сохранение национальных языков
16+
Фото: скриншот

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сегодня вновь прокомментировала ситуацию с изучением татарского языка, она вспомнила позицию президента России Владимира Путина, заявившего о необходимости поддерживать языки народов РФ.

- Тот, кто говорит: "Россия — для русских", — знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям, — это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия — многонациональная страна, - процитировала Галимова слова Путина.

Она отметила, что недовольство новым законопроектом, в котором предполагается добровольность изучения родных и национальных языков высказали и парламенты других республик - Калмыкии и Кавказа.

- К сожалению, в цивилизованном способе, попытках вести переговоры, диалог, появляются какие-то активисты, политологи, которые начинают активно эту тему раскачивать, апеллируя статьями Конституции РФ, которые они, судя по всему, никогда не читали и не открывали, - отметила представитель Кремля.

По ее словам, согласно Конституции России, республики вправе устанавливать свои государственные языки.

Напомним, ранее сегодня Госсовет РТ не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков. Решение профильного комитета, который предложил отклонить законопроект, поставил на голосование спикер парламента Фарид Мухаметшин.

Все новости по теме татарского языка вы можете прочитать по ссылке

N. Vildanov, 24.05.2018, 16:53
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин24 мая 2018, 16:56
Где деньги?
0
1
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Горожанин24 мая 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Где деньги?
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В виликобритании конечно
0
0
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Горожанин24 мая 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
В виликобритании конечно
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Тогда я лечу в Лондон, а эта "молодая звезда" пусть верещит в узком кругу своих поклонников1
1
0
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
Тогда я лечу в Лондон, а эта "молодая звезда" пусть верещит в узком кругу своих поклонников1
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Она оттуда приехала с печеньками...
0
1
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Горожанин24 мая 2018, 17:10
У Владимира Владимировича язык как помело, да и не удивительно, у бандитов "перед фраерами за базар не отвечают".
3
0
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Горожанин24 мая 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Она оттуда приехала с печеньками...
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Я не люблю сладкое, люблю характерно шуршащее.
0
1
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Горожанин24 мая 2018, 17:18
Слушайте, нормальная баба каждый день переодевается! А это все в одном и том же, подмышки наверное благоухают? Это ужасно! %-8
3
0
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Слушайте, нормальная баба каждый день переодевается! А это все в одном и том же, подмышки наверное благоухают? Это ужасно! %-8
Развернуть
Быдлу и так сойдет B-|
1
0
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Горожанин24 мая 2018, 17:35
Вилданов, где ты постоянно тухлятину находишь? Сам дебил и пишешь для дебилов.
1
3
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Горожанин24 мая 2018, 17:40
Путин скажет, что в ........
0
0
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Горожанин24 мая 2018, 17:41
# Лайфхак. Выбери жизнь вне тратастана, и вообще вне... и живи себе, твори, не оглядывайся, наслаждайся жизнью!
1
0
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Горожанин24 мая 2018, 17:44
Слова Путин не стоят и гроша, что их вспоминать. Одна эквилибристика, примитивная.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин24 мая 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
Слушайте, нормальная баба каждый день переодевается! А это все в одном и том же, подмышки наверное благоухают? Это ужасно! %-8
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Причем тут ее нормальность если тупой вильдан просто одно и то же фото кидает?
0
0
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Горожанин24 мая 2018, 17:52
Не знаю, всю жизнь жил себе, и вдруг эта баба, какая-то, чо-то говорит...
0
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Горожанин24 мая 2018, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
Слушайте, нормальная баба каждый день переодевается! А это все в одном и том же, подмышки наверное благоухают? Это ужасно! %-8
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Вы шутите, или не в курсе шаблонных фото?
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