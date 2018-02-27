Представитель Минниханова напомнила, как Путин поддерживал сохранение национальных языков

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сегодня вновь прокомментировала ситуацию с изучением татарского языка, она вспомнила позицию президента России Владимира Путина, заявившего о необходимости поддерживать языки народов РФ.

- Тот, кто говорит: "Россия — для русских", — знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям, — это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия — многонациональная страна, - процитировала Галимова слова Путина.

Она отметила, что недовольство новым законопроектом, в котором предполагается добровольность изучения родных и национальных языков высказали и парламенты других республик - Калмыкии и Кавказа.

- К сожалению, в цивилизованном способе, попытках вести переговоры, диалог, появляются какие-то активисты, политологи, которые начинают активно эту тему раскачивать, апеллируя статьями Конституции РФ, которые они, судя по всему, никогда не читали и не открывали, - отметила представитель Кремля.

По ее словам, согласно Конституции России, республики вправе устанавливать свои государственные языки.

Напомним, ранее сегодня Госсовет РТ не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков. Решение профильного комитета, который предложил отклонить законопроект, поставил на голосование спикер парламента Фарид Мухаметшин.

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