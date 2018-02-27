Профильный комитет Госсовета РТ не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков. Документ рассмотрели сегодня на заседании.

Отмечается, что проект не соответствует требованиям Конституции РФ и нормам действующих федеральных законов, а также не согласуется с правовой позицией Конституционного суда РФ по вопросу преподавания и изучения госязыков республик.

Напомним, ранее сообщалось, что обращение Госсовета Татарстана в Госдуму против законопроекта о добровольном изучении родных языков поддержали парламенты трех республик страны - Кабардино-Балкарской Республики, Калмыкии и Дагестана.