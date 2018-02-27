СМИ: компания MediaMarkt продаст свои магазины в России

Немецкий ритейлер электроники MediaMarkt уходит из России. Его розничную сеть заберет лидер рынка «М.Видео», завершающий объединение с «Эльдорадо». Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на неназванные источники. По словам собеседников издания, компании уже договорились обо всех условиях и в ближайшее время сделка будет закрыта.

Представители «М.Видео» эту информацию не подтвердили. В российском подразделении холдинга Media-Saturn, в который входят магазины MediaMarkt, ответили, что не могут комментировать информацию о сделке.

Напомним, сейчас в Казани остались три магазина MediaMarkt — в ТЦ «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry» на Вахитова и Тихорецкой.

Ранее стало известно, что в торговом центре «Южный» закрылся магазин электроники и бытовой техники MediaMarkt.