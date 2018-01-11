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В Казани в ТЦ «Южный» закрылся магазин MediaMarkt

В Казани в ТЦ «Южный» закрылся магазин MediaMarkt
16+
Фото: Wikimedia Commons

В Казани в торговом центре «Южный» закрылся магазин электроники и бытовой техники MediaMarkt. Данную информацию порталу ProKazan.ru подтвердили в самом торговом центре.

Отмечается, что магазин закрылся в рамках глобальной стратегии оптимизации бизнеса MediaMarkt.

- Магазин закрылся 1 января. До 1 февраля идет передача помещения администрации ТЦ. Компания продолжит развитие бизнеса в Татарстане, предлагая клиентам все преимущества покупок в магазинах и на сайте, а также полный ассортимент техники и электроники, - рассказали в российском пресс-офисе MediaMarkt, передает «Реальное время».

Сейчас в Казани остались три магазина MediaMarkt — в ТЦ «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry» на Вахитова и Тихорецкой.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани и в Татарстане закрылись все магазины «Юлмарт» и уволены их сотрудники, однако пока были сохранены сами арендованные площади.

Люция Кашапова, 12.01.2018, 14:54
Тэги: Бизнес
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Комментарии

Rus_LAN12 января 2018, 15:13
Стабильность
1
17
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Горожанин12 января 2018, 15:15
Сейчас в Казани остались три магазина MediaMarkt — в ТЦ «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry» на Вахитова и Тихорецкой.

Че свистите, только что из бехетле на Ямашева, магазин стоит как у антон иваныча :-D
11
9
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опа12 января 2018, 15:16
сдулись похоже... думаю хуже только что через через интернет будет.
0
5
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Горожанин12 января 2018, 15:18
В южном он всегда пустым был, сам ТЦ не тянет
0
8
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Горожанин12 января 2018, 15:21
В этот маркет.,в основном с районов и ходили. Колхоз маркет. Всё дорого, плюшевые акции.
Лучший комментарий
3
41
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2018, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас в Казани остались три магазина MediaMarkt — в ТЦ «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry» на Вахитова и Тихорецкой.

Че свистите, только что из бехетле на Ямашева, магазин стоит как у антон иваныча :-D
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очнись, там М.видео
3
26
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Гость12 января 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас в Казани остались три магазина MediaMarkt — в ТЦ «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry» на Вахитова и Тихорецкой.

Че свистите, только что из бехетле на Ямашева, магазин стоит как у антон иваныча :-D
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В бахетле на ямашева мвидео
1
19
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Горожанин12 января 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
очнись, там М.видео
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ты сам себе отвечаешь?)
7
2
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Хужа12 января 2018, 15:27
Акции плюшевые, сотрудники в черном лясы точат целый день его давно нужно было закрывать..
1
18
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Горожанин12 января 2018, 15:29
А ладно хренсним не велика потеря.....
0
21
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Гость12 января 2018, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас в Казани остались три магазина MediaMarkt — в ТЦ «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry» на Вахитова и Тихорецкой.

Че свистите, только что из бехетле на Ямашева, магазин стоит как у антон иваныча :-D
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В бехетле на Ямашева никогда MediaMarkt не было, там М-видео.
1
8
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Горожанин12 января 2018, 15:35
Люди идут покупать туда, где техника подешевле! А в Медиа Марксе цены выше, чем в любом другом магазине электроники...
0
21
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Горожанин12 января 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
В бехетле на Ямашева никогда MediaMarkt не было, там М-видео.
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Да,да! Успокойтесь уже. Просто он, с аула приехал.и город.еще плохо.знает.:-D
3
12
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Горожанин12 января 2018, 16:13
а метро кеш энд керри где магазин медиа маркт ?
0
3
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jjj12 января 2018, 16:34
Южный - нам не нужный!
Всё закройте, оставьте нам Ошан!
0
7
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Горожанин12 января 2018, 17:05
Не цены высокие, они как были ранее согласно курса деревянного, так и остались. Это у тебя денег стало вдвое меньше после 14-го года. А за это благодари Путьку. ,,Медиа Магкт,, тут не причем.
1
2
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Горожанин12 января 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
очнись, там М.видео
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:-D
0
5
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Слушатель12 января 2018, 17:41
Блин, то то они баллы и карточки раздавали. Прислонить бы их к стеночке. Да, Лаврентий Павлович?
0
0
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Горожанин12 января 2018, 19:49
Был в Медиамаркте в Кёльне - вот это магазин! Товара много, каждый день акции, цены низкие!
У нас колхозпародия был магазин
0
1
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Горожанин12 января 2018, 20:02
В ответ на комментарий пользователя
Был в Медиамаркте в Кёльне - вот это магазин! Товара много, каждый день акции, цены низкие!
У нас колхозпародия был магазин
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Извени уж какой покупатель в плане денег такой и магазин.....
0
0
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Гриша12 января 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас в Казани остались три магазина MediaMarkt — в ТЦ «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry» на Вахитова и Тихорецкой.

Че свистите, только что из бехетле на Ямашева, магазин стоит как у антон иваныча :-D
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в Бэхетле м-видео, а не медиамаркет
0
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