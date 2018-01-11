В Казани в ТЦ «Южный» закрылся магазин MediaMarkt

В Казани в торговом центре «Южный» закрылся магазин электроники и бытовой техники MediaMarkt. Данную информацию порталу ProKazan.ru подтвердили в самом торговом центре.

Отмечается, что магазин закрылся в рамках глобальной стратегии оптимизации бизнеса MediaMarkt.

- Магазин закрылся 1 января. До 1 февраля идет передача помещения администрации ТЦ. Компания продолжит развитие бизнеса в Татарстане, предлагая клиентам все преимущества покупок в магазинах и на сайте, а также полный ассортимент техники и электроники, - рассказали в российском пресс-офисе MediaMarkt, передает «Реальное время».

Сейчас в Казани остались три магазина MediaMarkt — в ТЦ «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry» на Вахитова и Тихорецкой.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани и в Татарстане закрылись все магазины «Юлмарт» и уволены их сотрудники, однако пока были сохранены сами арендованные площади.