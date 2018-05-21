Парламенты Кавказа поддержали обращение Госсовета РТ о сохранении обучения родным языкам

Обращение Госсовета Татарстана в Госдуму против законопроекта о добровольном изучении родных языков поддержали парламенты трех республик страны. Об этом сообщил заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов, передает "Татар Информ".
Напомним, ранее парламент Татарстана принял обращение в Госдуму России по законопроекту о добровольном изучении родных языков.
- Государственный Совет Республики Татарстан считает, что необходимо сохранить право изучения родного языка в обязательной части образовательной программы для всех народов России, а также исключить неопределенность в организации преподавания и изучения государственных языков республик, определив федеральными государственными образовательными стандартами обязательность их изучения, – говорится в обращении.
Обращение татарстанского парламента в Госдуму поддержали парламенты Кабардино-Балкарской Республики, Калмыкии и Дагестана.