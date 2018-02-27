В Казани освободили из СИЗО гендиректора ОКБ им. Симонова

В Казани освободили из-под стражи гендиректора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. Он отпущен под подписку о невыезде до 21 мая. С чем связано такое решение — неизвестно. Следствие пока воздерживается от комментариев, передает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани Советский суд города арестовал до 10 июня генерального директора ОКБ им.Симонова Александра Гомзина. Его подозревают в использовании субсидий, которые были предоставлены в ноябре 2014 года Минпромторгом конструкторскому бюро, на цели, не соответствующие условиям их получения.

По данным СМИ, Гомзин в январе текущего года направил в ФСБ на имя руководителя службы контрразведки письмо, в котором утверждает, что на него оказывалось давление, также ему было предложено добровольно освободить должность генерального директора ОКБ, провести дополнительную эмиссию акций ОКБ.

Отмечается, что осенью 2017 года УБЭП МВД проводило следственные действия на предприятии.

Кстати



На объединенном конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова в Казани разрабатывается высокоскоростной беспилотный летательный аппарат для Минобороны России. Беспилотник весом 4-5 тонн должен развивать скорость до 750-950 км/ч.



Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова специализируется на разработке и производстве комплексов беспилотных летательных аппаратов. Предприятие выполняет полный цикл операций по созданию высокотехнологичной продукции - от конструкторской разработки до передачи готовых образцов заказчику.