В Казани во время ЧМ-2018 приготовят рекордный чак-чак в форме мяча весом 1,5 тонны

В Казани во время ЧМ 2018 на площадке фестиваля болельщиков около Центра семьи "Казан" собираются приготовить рекордный по размерам чак-чак в форме футбольного мяча весом 1,5 тонны. Об этом на пресс-конференции рассказал сегодня замглавы исполкома Дамир Фаттахов.

Решается вопрос подачи заявки в книгу рекордов Гиннеса, тем не менее, это не основная цель создания огромного чак-чака.

Ранее сообщалось, что организатором создания чак-чака выступает департамент продовольствия и социального питания Казани. Действующий рекорд был зафиксирован в Уфе, вес чак-чака составил 1143 кг.