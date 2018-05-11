В Казани приготовят самый большой чак-чак в России

В Казани планируют приготовить самый большой чак-чак в России, который войдет в Книгу рекордов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Чак-чак планируют приготовить 17 июня этого года весом как минимум 1300 кг. Приглашенный эксперт Книги рекордов России должен будет взвесить лакомство и зафиксировать рекорд, а после этого вручить сертификат.

Сообщается, что организатором выступает департамент продовольствия и социального питания Казани.

Напомним, ранее действующий рекорд был зафиксирован в Уфе, вес чак-чака составил 1143 кг.