В Казани запретят полеты беспилотников во время ЧМ-2018

В Казани с 1 июня по 17 июля будут запрещены полеты беспилотников, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта РТ. Ограничения введены в связи с Чемпионатом мира по футболу.

Зона ограничения полетов квадрокоптеров, дронов, аэростатов устанавливается радиусом 110 км с центром стадион "Казань Арена" до высоты 8100 метров.

Воздушное пространство над Казанью в других случаях может быть использовано только с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Ранее стало известно, что а Казань на аэродром Борисоглебское прибыли три истребителя и четыре боевых вертолета, которые будут заниматься охраной Чемпионата мира по футболу 2018. Прибывшие вертолеты - это пара Ми-8 и пара Ми-24, истребители - пара Су-27СМ2 и один Су-30М2 (все относятся к поколению 4+). Предположительно, самолеты прибыли с авиабазы Крымск.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Казани будут сыграны 6 матчей. В рамках группового этапа 16 июня Франция встретится с Австралией, 20 июня – Иран с Испанией, 24 июня – Польша с Колумбией, а 27 июня – Корея с Германией. Игра 1/8 финала пройдет в Казани 30 июня, а 1/4 финала – 6 июля.