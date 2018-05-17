В Казань на охрану ЧМ прилетели три истребителя и четыре боевых вертолета

В Казань на аэродром Борисоглебское прибыли три истребителя и четыре боевых вертолета, которые будут заниматься охраной Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Аналогичная охрана уже присутствовала в столице РТ во время Универсиады-2013, ЧМ по водным видам спорта – 2015 и Кубка конфедераций. Прибывшие вертолеты - это пара Ми-8 и пара Ми-24, истребители - пара Су-27СМ2 и один Су-30М2 (все относятся к поколению 4+). Предположительно, самолеты прибыли с авиабазы Крымск.

Теоретически, если во время ЧМ-2018 какое-либо воздушное судно некорректно поведет себя в контролируемом истребителями пространстве, они могут принудить самолет к посадке, а то и сбить.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Казани будут сыграны 6 матчей. В рамках группового этапа 16 июня Франция встретится с Австралией, 20 июня – Иран с Испанией, 24 июня – Польша с Колумбией, а 27 июня – Корея с Германией. Игра 1/8 финала пройдет в Казани 30 июня, а 1/4 финала – 6 июля.