В Казани обманутые дольщики вновь вышли на пикет. Акция прошла в парке им. Тинчурина, в котором приняли участие дольщики замороженных домов ЖК «МЧС», «Молодежный», «Симфония», «Золотая середина». Об этом порталу ProKazan.ru сообщили активисты.

Так, митингующие развернули плакаты с лозунгами «Даешь квартиры обманутым дольщикам», «Нет доверия к власти».

- Мы уже который год не имеем возможности заселиться в свои квартиры. А теперь на нас хотят повесить еще одно бремя: достроить дома за свой счет, - возмущаются дольщики.

Во время акции дольщики также обратились к президенту республики с просьбой о помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в 2017 году 509 обманутым дольщикам выдали квартиры в четырех построенных домах на 853 квартиры. Всего под наблюдением правительства находятся 35 проблемных домов (6 из них уже сданы, но по ним имеются факты двойных продаж). Строительно-монтажные работы ведутся на 9 объектах, шесть из которых находятся в высокой степени готовности.