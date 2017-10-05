В Татарстане обманутым дольщикам выдали 509 квартир‍

В Татарстане в 2017 году 509 обманутым дольщикам выдали квартиры в четырех построенных домах на 853 квартиры, об этом сегодня рассказал первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на встрече с представителями инициативных групп дольщиков незавершенных объектов жилищного строительства ГК «ФОН», ООО «Фирма „Свей“» и ООО «Стройком».

Всего сегодня под наблюдением правительства находятся 35 проблемных домов (6 из них уже сданы, но по ним имеются факты двойных продаж). Строительно-монтажные работы ведутся на 9 объектах, шесть из которых находятся в высокой степени готовности. Пять домов планируется сдать до конца текущего года.

Как отметил Нигматуллин, первыми будут сдаваться дома, которые находятся высокой степени готовности и не требующие больших затрат.