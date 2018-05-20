СК о поимке убийцы директора магазина сантехники: он написал явку с повинной

В Следственном комитете сообщили подробности о поимке вероятного убийцы 34-летнего директора казанского магазина сантехники, выяснилось, что 27-летний житель НИжнекамска написал явку с повинной. Об этом сообщили в СК и МВД по РТ.

Убийство случилось ночью 18 мая, сотрудники полиции установили личность возможного подозреваемого - им оказался 27-летний уроженец Нижнекамска, проживающий в Казани. По месту жительства его не оказалось.

- 20 мая подозреваемый явился в полицию Нижнекамска и написал явку с повинной. Будучи допрошен, он пояснил, что проживал неподалеку от магазина и зашел к потерпевшему спросить сигареты. После этого они стали распивать спиртные напитки. В ходе общения между ними произошел конфликт и потерпевший стал угрожать подозреваемому ножом, - сообщили следователи.

Однако подозреваемому в ходе драки удалось отобрать нож, после чего он зарезал директора магазина.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого, продолжается расследование.