В Казани на рабочем месте убили директора магазина сантехники

Сегодня утром на улице Восстания на рабочем месте убили 34-летнего директора магазина сантехники, сообщили в Следственном комитете РТ.

Тело потерпевшего обнаружила сестра, которая пришла к нему утром, чтобы помочь по работе.

- На теле мужчины было четыре ранения. Также на месте происшествия было обнаружено три ножа, предположительно, которыми он был убит, - рассказали в СК.

По словам сестры потерпевшего, мужчина в последнее время оставался на ночь в магазине.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство».

- В распоряжении следствия имеются фото и видеоматериалы, на которых предположительно запечатлено лицо совершившее вышеназванное преступление. Гражданам, располагающим какой-либо информацией о данном человеке следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, - добавили в ведомстве.