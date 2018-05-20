В Казани осудили двух прокуроров, просивших 400 тыс рублей за «хороший» приговор

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор двум прокурорам Сабировым, которые предложили одному из жителей города за взятку в 400 тысяч рублей оказать помощь в вынесении благоприятного для его знакомого приговора.

Так, экс-прокурор Московского района Казани Равиль Сабиров приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Его брат, Шамиль Сабиров, экс-помощник прокурора Авиастроительного района к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы условно.

Напомним, братья предложили казанцу за 400 тысяч рублей оказать содействие в постановлении благоприятного приговора в отношении его знакомого в одном из судов города. Казанец, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы, 28 февраля прокуроры были задержаны, после чего уволены.

Кстати, Равиль Сабиров в предыдущие годы был прокурором по делу о крушении "Булгарии", делу проректора КНИТУ-КХТИ Абдуллина и делу главы "Свея" Рашида Аитова.