В Казани ФСБ поймала двух прокуроров, попросивших 400 тысяч рублей за «хороший» приговор

Оба прокурора были уволены, на них завели уголовное дело

В Казани сотрудники ФСБ и собственной безопасности прокуратуры РТ задержали двух прокуроров города, которые предложили одному из жителей города за взятку в 400 тысяч рублей оказать помощь в вынесении благоприятного для его знакомого приговора. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета и прокуратуры РТ.

По данным следствия, сотрудники районной прокуратуры предложили казанцу оказать содействие в постановлении благоприятного приговора в отношении его знакомого в одном из судов города. Казанец, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы.

- 27 февраля мужчина передал посреднику денежные средства в размере 400 тысяч рублей, после чего он был задержан. На следующий день под контролем оперативных служб подозреваемый передал деньги работникам прокуратуры, которые также были задержаны, - сообщили в СК.

По данному факту возбудили дело по статьям "получение взятки группой лиц в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве в крупном размере".

- По результатам ведомственной проверки указанные сотрудники уволены из прокуратуры за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника. Помимо этого, в случае установления виновности они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В суде будет вопрос решаться об избрании подозреваемым меры пресечения.