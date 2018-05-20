Погибшим в Татарстане парашютистом оказался брат вице-президента «КАН-Авто»

Следственный комитет ведет проверку

Одним из двух погибших при прыжке с парашютом в Мензелинском районе оказался 34-летний Рушан Сибгатуллин, брат которого Айрат Сибгатуллин занимает пост первого вице-президента группы компаний "КАН-Авто" Александра Колесова. Информация о погибших появилась в соцсетях, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Вторым погибшим оказался 48-летний Олег Щелканов из Набережных Челнов, работавший в одной из автомобильных компаний.

Напомним, в минувшую субботу около 16 часов семь спортсменов выполняли "свободное падение" с высоты четыре тысячи метров до тысячи шестисот метров. В какой-то момент один из мужчин влетел в уже раскрытый парашют другого спортсмена. Их парашюты запутались, на землю они спустились на запасном парашюте.

Пострадавшие были госпитализированы, они скончались в больнице спустя несколько часов.

Следственный комитет ведет проверку.