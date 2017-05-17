В Казань прилетели «сирийские» истребители Су-30СМ для охраны Кубка конфедераций

Также в городе были замечены четыре боевых вертолета Ми-8

В Казань на аэродром авиазавода Борисоглебское прибыли четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и четыре боевых вертолета Ми-8, их будут использовать для охраны воздушного пространства города во время Кубка Конфедераций. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Предварительно, истребители прилетели с аэродрома Миллерово в Ростовской области, где базируется 31-й истребительный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что именно истребили Су-30СМ участвовали в Сирийской кампании, где они наводил на цели бомбардировщики и штурмовики, а к тому же и сами атаковали террористов неуправляемыми ракетами.

Напомним, на время Кубка конфедераций вокруг Казани вводится запрет полетов в 30-километровой зоне и ограничение полетов в 100-километровой зоне, при этом под ограничения не будут попадать полеты на высоте от от 2150 метров.

Казанское небо будет контролироваться межведомственным штабом. Теоретически, если какое-либо воздушное судно проигнорирует его требование, на перехват могут быть подняты истребители и принудить нарушителя к посадке или, к примеру, сбить.