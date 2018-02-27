Глава СК РФ добился возбуждения уголовного дела против судьи из Казани

Квалификационная коллегия судей (ККС) рассмотрела представление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет о коррупционном преступлении по статье «Покушение на посредничество во взяточничестве группой лиц или по предварительному сговору», а также о нескольких эпизодах посредничества во взяточничестве в крупном размере.

Напомним, ранее глава Следкома просил ККС привлечь к уголовной ответственности судью Ново-Савиновского районного суда Казани Марину Фирсову, а также судью Вахитовского районного суда Казани Галину Андреянову.