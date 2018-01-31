Глава Следственного комитета РФ попросил возбудить уголовные дела на двух судей из Казани

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вынес два представления о возбуждении уголовных дел на двух судей из Казани. Об этом говорится в повестке заседания Квалифицированной коллегии судей РТ.

Так, отмечается, что глава Следкома дал согласие на возбуждение уголовных дел в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Фирсовой, а также в отношении судьи Вахитовского районного суда Казани Галины Андреяновой.

Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных ст 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».

Однако, как передает «Бизнес Онлайн», оба представления на заседании не были удовлетворены.