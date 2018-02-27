В Казани ищут мужчину, который на остановке «Солнечный город» пытался изнасиловать женщину

В редакцию ProKazan.ru обратились читатели и сообщили, что с прошлой недели в микрорайоне «Солнечный город» произошла серия нападений на девушек.

Напомним, два дня назад мы писали о том, что в Казани на улице Оренбургский проезд на остановке «Солнечный город» неизвестный попытался изнасиловать 44-летнюю женщину. Преступление произошло 10 мая около 11 часов утра. Однако по сообщениям наших читателей, нападений было больше. Информация об этом стала появляться и в соцсетях.

Мы обратились за комментарием в Следственный комитет РТ. Как рассказали порталу ProKazan.ru в ведомстве, был зафиксирован один случай нападения, в настоящее время его разыскивает полиция.