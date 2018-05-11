В Казани на остановке «Солнечный город» в 11 утра пытались изнасиловать женщину

В Казани на улице Оренбургский проезд на остановке «Солнечный город» неизвестный попытался изнасиловать 44-летнюю женщину. Как сообщил порталу ProKazan.ru собственный источник в правоохранительных органах, перед этим он избил потерпевшую. Само преступление произошло 10 мая около 11 часов утра.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 8 мая в лифте в одном из домов по улице Серова мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. В этот день школьница возвращалась из школы домой. Когда она зашла в лифт, следом за ней забежал злоумышленник и совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. Девочка закричала, и мужчина убежал. Спустя время мужчина сам пришел в полицию и во всем сознался. Им оказался учитель истории одной из казанских школ.