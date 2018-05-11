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В Казани на остановке «Солнечный город» в 11 утра пытались изнасиловать женщину

В Казани на остановке «Солнечный город» в 11 утра пытались изнасиловать женщину
16+
Фото: google.ru/maps

В Казани на улице Оренбургский проезд на остановке «Солнечный город» неизвестный попытался изнасиловать 44-летнюю женщину. Как сообщил порталу ProKazan.ru собственный источник в правоохранительных органах, перед этим он избил потерпевшую. Само преступление произошло 10 мая около 11 часов утра.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 8 мая в лифте в одном из домов по улице Серова мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. В этот день школьница возвращалась из школы домой. Когда она зашла в лифт, следом за ней забежал злоумышленник и совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. Девочка закричала, и мужчина убежал. Спустя время мужчина сам пришел в полицию и во всем сознался. Им оказался учитель истории одной из казанских школ. 

A. Nabiullin, 14.05.2018, 17:45
Тэги: Происшествия, Секс
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Комментарии

Горожанка14 мая 2018, 17:53
Это что ?
2
8
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Русский обыватель14 мая 2018, 17:55
Это по всему Путиностану такое началось, уже и за границей заметили:

https://nn.by/?c=ar&i=209543&lang=ru
12
5
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Горожанка14 мая 2018, 17:56
Учась в школе , мне учите по истории , тоже казался извращенцем . Он на уроках , брюки все подтягивал .
6
2
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Горожанин14 мая 2018, 18:02
Надо же, средь бела дня. И никто не пришёл на помощь? Могли бы из проезжающих машин полицию вызвать
2
22
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Горожанин14 мая 2018, 18:05
Средь белого дня, на остановке!
Куда катится мир! А
Лучший комментарий
1
39
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Горожанин14 мая 2018, 18:31
Хрень какая-то. Либо мужик совсем того, либо у женщины фантазия разыгралась, либо одна бабка возле подъезда журналисту-Набиуллину по-секрету на ушко шепнула )))
3
22
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Генрих Карунков14 мая 2018, 18:40
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
8
0
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Горожанин14 мая 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Это по всему Путиностану такое началось, уже и за границей заметили:

https://nn.by/?c=ar&i=209543&lang=ru
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Дуй в свою скакундию -хохол чумазый...
6
12
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Нико14 мая 2018, 18:47
Люди это ненормально. Черти с морковкой идите в свои клетки
1
7
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Промо14 мая 2018, 19:06
Привeт! Лoвитe ПPOMO-KOД = "Token5Free2018".
Даeт мecяц БECПЛAТHOГO пoльзoвaния на caмoм зaкpытoм caйте s*х-знaкoмcтв для взpocлыx! >>> 18pop.ru
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6
0
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Горожанин14 мая 2018, 19:21
Бредовый заголовок. Кажись на проказе треть новостей - вброс.
1
11
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Горожанин14 мая 2018, 20:17
Ну, это нормально, денег нет и мыслей нет, только ... работает. Весеннее же обострение. На самом деле, очень много метео чувствительных людей, начинают суматошить при смене погоды. Не исключено, что есть индивиды, чей мозг напрочь отключается по весне, авитаминоз плюс стресс климатического периода.
0
2
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Горожанин14 мая 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Ну, это нормально, денег нет и мыслей нет, только ... работает. Весеннее же обострение. На самом деле, очень много метео чувствительных людей, начинают суматошить при смене погоды. Не исключено, что есть индивиды, чей мозг напрочь отключается по весне, авитаминоз плюс стресс климатического периода.
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Возможно, это инстинктивное, смена климата вызывает некую тревогу, а вслед за этим стремление размножится, пока не отдал концы. Не надо думать, что человек сильно отошел от первобытности, большинство не в состоянии понять слишком длинное предложение.
0
3
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Горожанин14 мая 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Возможно, это инстинктивное, смена климата вызывает некую тревогу, а вслед за этим стремление размножится, пока не отдал концы. Не надо думать, что человек сильно отошел от первобытности, большинство не в состоянии понять слишком длинное предложение.
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Хуже того, что благодаря соцсетям, весь их примитивный бред, становится достоянием общественности.
0
2
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Горожанин14 мая 2018, 20:34
В ответ на комментарий пользователя
Хуже того, что благодаря соцсетям, весь их примитивный бред, становится достоянием общественности.
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Еще хуже, благодаря внушению неких волосатых деятелей, вступать в диалог с такими индивидами, в том числе на проказани, когда его (диалог), за абсолютной его непродуктивностью, в реальности можно отсечь.
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2
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Димас люблю пивас14 мая 2018, 21:15
Капец одни извращенцы вокруг%-8
1
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Горожанин14 мая 2018, 21:21
В ответ на комментарий пользователя
Капец одни извращенцы вокруг%-8
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Это универсиада,олимпиада мандиал виноваты!!!
0
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Горожанин14 мая 2018, 21:23
Еще, самое смешное то, что решения. предотвращения и может даже предупреждения этих проблем есть специально обученные люди, которые получают за это зарплату. Это их работа.
0
1
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Горожанин14 мая 2018, 21:26
В ответ на комментарий пользователя
Еще, самое смешное то, что решения. предотвращения и может даже предупреждения этих проблем есть специально обученные люди, которые получают за это зарплату. Это их работа.
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А ты должен наполнять свое информационное пространство оханием да аханием по поводу их бездействия.
0
1
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Горожанин14 мая 2018, 21:26
В ответ на комментарий пользователя
Бредовый заголовок. Кажись на проказе треть новостей - вброс.
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Не вброс, в СГ какой то урод давно гуляет. Где менты, вот это не понятно.
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Пасечьник14 мая 2018, 21:27
Весна пришла,насильники оживились от зимнец спячки
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Горожанин14 мая 2018, 21:30
В ответ на комментарий пользователя
А ты должен наполнять свое информационное пространство оханием да аханием по поводу их бездействия.
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Да еще и неизвестных безымянных лиц, коими, если они вообще существуют, может оказаться любой из 7 миллиардов совершенно посторонних тебе людей.
1
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Горожанин14 мая 2018, 21:35
В ответ на комментарий пользователя
Да еще и неизвестных безымянных лиц, коими, если они вообще существуют, может оказаться любой из 7 миллиардов совершенно посторонних тебе людей.
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Хорошо устроились, теперь все будут свою некомпетентность, свои рабочие проблемы делать достоянием общественности? Может сантехник расскажет, что в какашках измазался. Возмутимся, как же это могло произойти.
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