Житель Казани, чей брат умер после пытки «ласточка» в полиции, отсудил 10 тысяч рублей

Кировский районный суд Казани взыскал 10 тыс рублей с МВД России в пользу Сергея Дроздова, чей брат умер после пытки «ласточка» в отделе полиции «Юдино», сообщает правозащитная организация «Зона права».

Отмечается, что судья в 200 раз снизил размер компенсации.

- Мы считаем присужденную сумму мизерной и будем обжаловать решение в Верховном суде, - сказал юрист Игорь Шолохов, представляющий интересы брата погибшего.

Напомним, происшествие произошло 1 февраля 2012 года. Пятеро сотрудников полиции вошли в камеру для административно задержанных, где находился 45-летний Павел Дроздов. Один из полицейских провел прием самбо (загиб руки за спину) на правой руке, второй сотрудник — на левой руке, а третий полицейский повалил мужчину на пол.

Допрошенный в рамках расследования уголовного дела помощник оперативного дежурного отдела полиции "Юдино" подтвердил, что нанес лежавшему мужчину "расслабляющий удар" ногой в правый бок.

- Затем с помощью наручников, а также брючных ремней и веревки, лежавших в служебном сейфе, сотрудники полиции связали Дроздова в позе "Ласточка" (положение при связывании ног и подтягивания ног к рукам), - сообщил тогда представитель правозащитного центра.

Через некоторое время задержанный скончался.

В ноябре Кировский районный суд Казани вынес обвинительный приговор четырем бывшим сотрудникам ОП «Юдино», которые обвинялись в смертельных пытках задержанного замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова. Суд приговорил Сергея Петикина к 4 годам условно, его брат Алексей, а также Эдуард Болгаров и Олег Бачуров получили по 3,5 года условно. При этом каждому суд назначил испытательный срок в 3 года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.