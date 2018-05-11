Мэрия: в генплан Казани заложили новые станции метро

В новый генплан Казани заложили новые станции метро. Об этом сегодня в ходе делового понедельника рассказала главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

- Мы понимаем, что метро — самое комфортное средство передвижения и отказываться от метро, как такового мы не будем, - заявила Прокофьева.

По ее словам, метро в экономическом плане считается выгодным, если есть загрузка. А в Казани такой загрузки нет.

- Мы в генплане закладываем коридоры метро. Станции планируются, корридоры планируются, закладываются места, где в будущем будут станции. Но мы не рассчитываем, что строительство этих станций будет продолжаться в плановом порядке сейчас, - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что на станции метро «Дубравная» 4 мая провели прогон пробного поезда. Впервые опробированы системы света, контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и автоматики. Все работы планируют завершить в течение месяца.