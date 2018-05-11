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Мэрия: в генплан Казани заложили новые станции метро

Мэрия: в генплан Казани заложили новые станции метро
16+
Фото: ProKazan.ru

В новый генплан Казани заложили новые станции метро. Об этом сегодня в ходе делового понедельника рассказала главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

- Мы понимаем, что метро — самое комфортное средство передвижения и отказываться от метро, как такового мы не будем, - заявила Прокофьева.

По ее словам, метро в экономическом плане считается выгодным, если есть загрузка. А в Казани такой загрузки нет.

- Мы в генплане закладываем коридоры метро. Станции планируются, корридоры планируются, закладываются места, где в будущем будут станции. Но мы не рассчитываем, что строительство этих станций будет продолжаться в плановом порядке сейчас, - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что на станции метро «Дубравная» 4 мая провели прогон пробного поезда. Впервые опробированы системы света, контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и автоматики. Все работы планируют завершить в течение месяца. 

Люция Кашапова, 14.05.2018, 12:23
Тэги: Метро Казани
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Комментарии

Горожанин14 мая 2018, 12:28
В генплан заложили, а строить не собираются!
Лучший комментарий
2
59
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Горожанин14 мая 2018, 12:29
Чтобы была загрузка, нужна разветвленная сеть метро. В 2005 когда метро только запустили, им особо не пользовались, пассажир пошел после того, как открыли Козью слободу и Проспект Победы т.к. до этих двух станций ездить было особо некуда. Серьезный рост будет после запуска первой очереди второй линии от Сахарова до Дубравной, Азино получит быструю и надежную связь с центром и заречной частью города.
0
48
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Горожанин14 мая 2018, 12:54
Метро по-любому нужно, и его будут строить, тем более, что на его строительстве можно часть денег по-карманам рассовать. Когда прикинут, сколько будет стоить, и сколько можно будет стырить безнаказанно, вот тогда и продолжат стройку...
2
28
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моё имя14 мая 2018, 13:06
как появятся новые станции и новые ветки, так и загрузка увеличится
у нас самое короткое в мире метро, о какой загрузке речь вообще
1
30
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Горожанин14 мая 2018, 13:08
Почему у нас все через жопу! Ветка удобная, из авиастроя в центр, до проспекта! Просто надо строить на квартал, в другие районы, а не рассуждать на ваших псевдоделовых понедельниках, что в метро нет загрузки!!! Стройте дальше, а не рассуждайте!
0
48
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Казанец14 мая 2018, 13:12
Двери открываются. Для первых вагонов - станция метро Дубравная, для последних - проспект Победы...
2
32
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Олигофрения не приговор14 мая 2018, 13:15
Ну а какая должна быть загрузка, чтобы это выглядело рентабельным? Чтоб в подмышку кому-то, прижатым к окну, дышать? Задача общественного транспорта - не зарабатывать деньги, а разгружать транспортные магистрали. А пока чиновники будут говорить таким тоном, будто хотели вообще метро закрыть, а потом передумали, и считать показателем успеха битком набитые вагоны, люди будут перемещаться более комфортным для них образом - да, в пробке, но в салоне своего удобного авто с кондиционером, магнитолой и ароматизатором. Итог - пробки, парализованные дороги и потери и для города, и для жителей.
0
44
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Горожанин14 мая 2018, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
как появятся новые станции и новые ветки, так и загрузка увеличится
у нас самое короткое в мире метро, о какой загрузке речь вообще
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самое короткое в омске
2
7
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Мафия14 мая 2018, 13:35
Нужно смотреть на перспективу и строить хорошими темпами, а не как сейчас.
1
20
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Горожанин14 мая 2018, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
самое короткое в омске
Развернуть
В Днепропетровске короче
0
1
Согласны с автором?
Димас люблю пивас14 мая 2018, 13:44
Пью пиво холодненькое..и вам советую
8
4
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Горожанин14 мая 2018, 13:44
В ответ на комментарий пользователя
В Днепропетровске короче
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у тебя самый короткий:-D
1
7
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Горожанин14 мая 2018, 13:47
корридоры планируются
а может коридоры? а лучше колидоры :)
те кто букву "Р" не выговаривает
1
6
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Горожанин14 мая 2018, 14:05
где в будущем будут станции.

в будущем будет телепортация и летающие трамваи
1
0
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Горожанин14 мая 2018, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
В генплан заложили, а строить не собираются!
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Техзоны для метро определили, значит никто из ушлых строителей не воткнет очередной жилой или развлекательный комплекс там, где будут проходить тоннели.
0
9
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Горожанин14 мая 2018, 14:11
Отлично, вот и разрешается то, чего некоторые так опасались.
Много кто будет рад новым станциям метро. )
0
3
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Горожанин14 мая 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
где в будущем будут станции.

в будущем будет телепортация и летающие трамваи
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Ну-ну, метро будет актуально и через 100, и через 200 лет. )
0
1
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Горожанин14 мая 2018, 14:14
В ответ на комментарий пользователя
В Днепропетровске короче
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А в Нижнем?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 14:15
В ответ на комментарий пользователя
корридоры планируются
а может коридоры? а лучше колидоры :)
те кто букву "Р" не выговаривает
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Сего длазнишься? Нехолоший ты селовек.
0
4
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Горожанин14 мая 2018, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
у тебя самый короткий:-D
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Тебе хватило значит, раз ты улыбаешься.:-P
0
0
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Андрей14 мая 2018, 16:08
Хватит строить всякую нефункциональную ерунду - сначала нужно метро, а остальное - по остаточному принципу. Если архитектор этого не понимает - нужны другие архитекторы, и точка!
0
9
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Горожанин14 мая 2018, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
самое короткое в омске
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В Омске вообще вместо метро трамвай подземный решили пустить!:-D
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
Хватит строить всякую нефункциональную ерунду - сначала нужно метро, а остальное - по остаточному принципу. Если архитектор этого не понимает - нужны другие архитекторы, и точка!
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Пернул в лужу ?
3
4
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Горожанин14 мая 2018, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Затеяла ремонт у себя в квартире а с чего начать толком не знала,в сети много советов,но все мне было не понятно,пока не нашла сайт https://remont-domu.ru/s-chego-nachat-remont-kvartiry.html Замечательный сайт много советов по ремонту и много другого!
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Сноси несущую, и хватит нам мозх парить
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Ну а какая должна быть загрузка, чтобы это выглядело рентабельным? Чтоб в подмышку кому-то, прижатым к окну, дышать? Задача общественного транспорта - не зарабатывать деньги, а разгружать транспортные магистрали. А пока чиновники будут говорить таким тоном, будто хотели вообще метро закрыть, а потом передумали, и считать показателем успеха битком набитые вагоны, люди будут перемещаться более комфортным для них образом - да, в пробке, но в салоне своего удобного авто с кондиционером, магнитолой и ароматизатором. Итог - пробки, парализованные дороги и потери и для города, и для жителей.
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Метро можно не строить, так как в Казани население не увеличится, из за нищенской зарплаты будет отток народа в другие регионы
3
7
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Пистолет14 мая 2018, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Метро можно не строить, так как в Казани население не увеличится, из за нищенской зарплаты будет отток народа в другие регионы
Развернуть
бедность везде...оттока не будет
3
1
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Asxat14 мая 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
самое короткое в омске
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В Омске не действующее метро, увы.
0
0
Согласны с автором?
Искандер14 мая 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
как появятся новые станции и новые ветки, так и загрузка увеличится
у нас самое короткое в мире метро, о какой загрузке речь вообще
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Самое короткое метро в Омске. его строят 25 лет, и уже построили одну станцию.:-)
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 17:18
В метро для расширения надо вкладывать, а потом подсчитывать выгоду. Соедините Юдино с Дербышками, через Кировский - Квартала - Советский и загрузка увеличится многократно. А сейчас, метро, для довольно большой части населения является аттракционом редко посещаемым.
0
10
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Горожанин14 мая 2018, 17:27
Очень хорошо, а то уже начали скулить в интернете, что метро больше не будет расти.
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Метро можно не строить, так как в Казани население не увеличится, из за нищенской зарплаты будет отток народа в другие регионы
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Наоборот, из менее крупных городов тянутся в более крупные. А ежегодная статистика показывает, что в Казани рост населения, а не отток.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
В Омске вообще вместо метро трамвай подземный решили пустить!:-D
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Метро в Омске так и не стало реальностью.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Техзоны для метро определили, значит никто из ушлых строителей не воткнет очередной жилой или развлекательный комплекс там, где будут проходить тоннели.
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Так метро все равно по городу прокладывают,под зданиями,а не на пустырях.
0
0
Согласны с автором?
Олигофрения не приговор14 мая 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
В Днепропетровске короче
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Там 6 станций, а в Омске 1 =)
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
В генплан заложили, а строить не собираются!
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Денег нет. В городе есть и более важные моменты, чем метро. Пока и ОТ справляется с трафиком.
2
0
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Горожанин14 мая 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
Метро в Омске так и не стало реальностью.
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Да, официально уже объявили, что строить ничего не будут
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Наоборот, из менее крупных городов тянутся в более крупные. А ежегодная статистика показывает, что в Казани рост населения, а не отток.
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Конечно, приток. Поэтому и пришлось менять генплан, потому что в старом такой прирост населения не рассчитали, только к 2020 году ожидали
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
В метро для расширения надо вкладывать, а потом подсчитывать выгоду. Соедините Юдино с Дербышками, через Кировский - Квартала - Советский и загрузка увеличится многократно. А сейчас, метро, для довольно большой части населения является аттракционом редко посещаемым.
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Соединят в будущем, надо полагать. А строить как вздумается под землей не получится. Это не асфальт класть наверху, а намного сложней и опасней.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
Отлично, вот и разрешается то, чего некоторые так опасались.
Много кто будет рад новым станциям метро. )
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строить не скоро будут, поэтому пока ОТ. Автобусы скоро новые будут.
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 18:20
После крымской и последующих авантюр денег в казне на метро нет. В семи городах строительство заморожено, только в жирующей Москве продолжается с ускорением за счет остальной страны.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 18:36
В ответ на комментарий пользователя
После крымской и последующих авантюр денег в казне на метро нет. В семи городах строительство заморожено, только в жирующей Москве продолжается с ускорением за счет остальной страны.
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А не крамолу ли Вы несёте???????????????Сюткин пропел ведь в своём шлягере , что это лучший город Земли, вот и стараются бедные чиновники - шо бы "песня стала явью" (с)...
1
0
Согласны с автором?
Генрих Карунков14 мая 2018, 18:42
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
2
0
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Максим14 мая 2018, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
как появятся новые станции и новые ветки, так и загрузка увеличится
у нас самое короткое в мире метро, о какой загрузке речь вообще
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В Казани не самое короткое метро не только в мире, но и в России
0
0
Согласны с автором?
Промо14 мая 2018, 19:11
Привeт! Лoвитe ПPOMO-KOД = "Token5Free2018".
Даeт мecяц БECПЛAТHOГO пoльзoвaния на caмoм зaкpытoм caйте s*х-знaкoмcтв для взpocлыx! >>> 18pop.ru
Р.S.: мoжeте не блaгoдapить, на caйте ни oдной пpocтит***тки, тoлькo peал!
Успевайте, скоро этот комент удалю!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
В генплан заложили, а строить не собираются!
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С таким же успехом в туалет хожу
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
Привeт! Лoвитe ПPOMO-KOД = "Token5Free2018".
Даeт мecяц БECПЛAТHOГO пoльзoвaния на caмoм зaкpытoм caйте s*х-знaкoмcтв для взpocлыx! >>> 18pop.ru
Р.S.: мoжeте не блaгoдapить, на caйте ни oдной пpocтит***тки, тoлькo peал!
Успевайте, скоро этот комент удалю!
Развернуть
Кашапова ты ли это????
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 мая 2018, 19:22
Отлично, о развитии метро не будут забывать, как люди и просили. :-)
0
0
Согласны с автором?
Житель тумбочки14 мая 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Пью пиво холодненькое..и вам советую
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:-D
0
0
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Горожанин14 мая 2018, 22:15
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
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Нужен ли мусоросжигательный завод в Казани?

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НуженНужен, но подальше от населенных пунктовНе нужен
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