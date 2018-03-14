В Казани выбрали нового ректора КНИТУ-КХТИ‍

Новым ректором Казанского национального исследовательского технологического университета стал экс-гендиректор технопарка "Идея" Сергей Юшко, который с июня 2017 года Юшко был и.о. ректора КНИТУ.

Помимо экс-гендиректора технопарка на должность претендовали декан факультета энергонасыщенных материалов и изделий Владимир Петров, завкафедрой дизайна Венера Хамматова.

Бывшего ректора КНИТУ Германа Дьяконова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, ранее задержали директора института дополнительного профессионального образования КНИТУ-КХТИ Василия Иванова, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. "Эпизоды связаны с фиктивным трудоустройством Иванова и ряда его подчиненных в одном из подведомственных учреждений", - говорилось ранее.

14 декабря Московский суд Казани приговорил к 6,5 годам лишения свободы в колонии проректора по научной работе КНИТУ им. Кирова профессора Ильдара Абдуллина за хищение более 56 млн рублей, выделенных вузу на закупку лабораторного оборудования в рамках федеральных программ.