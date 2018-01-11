СМИ: в Казани задержали экс-первого проректора КНИТУ-КХТИ

Накануне в Казани задержали бывшего первого проректора КНИТУ-КХТИ, ныне директора института дополнительного профессионального образования вуза Василия Иванова, передает «Бизнес Онлайн».

Сообщается, что Иванова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

- Эпизоды связаны с фиктивным трудоустройством Иванова и ряда его подчиненных в одном из подведомственных учреждений, - говорится в сообщении.

Напомним, в августе был задержан экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова. Его обвиняют в хищении 1,3 млн рублей по фиктивному контракту на проведение семинаров для «Газпрома», по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».