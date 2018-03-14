В СИЗО покончил с собой подозреваемый в убийстве нижнекамской лыжницы

Ранее ему продлили арест до 9 мая

В Чистополе в местном СИЗО покончил с собой 37-летний Даниил Котенев — подозреваемый в убийстве нижнекамской лыжницы Гульшат Котенковой. Об этом сообщает "Бизнес Online", в пресс-службе УФСИН по РТ ProKazan.ru пообещали прокомментировать эту информацию позже.

Ранее ему продлили арест до 9 мая.

Даниил Котенев освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. В день убийства лыжницы Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки. Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, но исчезла. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры, а затем задержали подозреваемого.

- 19 января в правоохранительные органы поступила информация о том, что арестованный по обвинению в убийстве житель Нижнекамска может быть виновен еще в одном преступлении - половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. После проведенной проверки эта информация подтвердилась, - сообщил источник ProKazan.ru.