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На «убийцу» лыжницы в Нижнекамске возбудили новое дело: за секс с девочкой под Новый год

На "убийцу" лыжницы в Нижнекамске возбудили новое дело: за секс с девочкой под Новый год
16+
Фото: скриншот/видео "Реальное время"
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО

В Нижнекамске на 37-летнего Даниила Котенева, который признался в убийстве 28-летней лыжницы во время прогулки, возбудили новое уголовное дело - за секс с 15-летней девочкой в конце декабря 2017 года. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- 19 января в правоохранительные органы поступила информация о том, что арестованный по обвинению в убийстве житель Нижнекамска может быть виновен еще в одном преступлении - половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. После проведенной проверки эта информация подтвердилась, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту в Следственном комитете 8 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", идет расследование, сейчас подозреваемый находится в СИЗО, как минимум, до 9 марта 2018 года.

Напомним, мужчина освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. В день убийства лыжницы Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки.

Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, но исчезла. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры.

Денис Зарипов, 11.02.2018, 09:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин11 февраля 2018, 10:09
Вышкак этой маризи ломится..
2
25
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Горожанин11 февраля 2018, 10:18
Уберите эту рожу.
0
20
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Горожани11 февраля 2018, 10:19
По американским законам- электроСТУЛ или шприц с ядом.
1
28
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Горожанин11 февраля 2018, 10:20
Четвертовать этого упыря надо...
0
17
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Горожани11 февраля 2018, 10:21
У этого ублюдка проблема с ,,трахом,, все не по людски, через насилие.
0
16
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Горожанин11 февраля 2018, 10:33
В ответ на комментарий пользователя
У этого ублюдка проблема с ,,трахом,, все не по людски, через насилие.
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А может дело не только в нем? В школа не воспитывала, первая ходка не поправила. Реабилитацией (трудоустройство, жильё) не озадачились. Даже надзор был реорганизован. Человека с судимостью должен был курировать участковый. Получили то , что имеем - ненужный человек превратился в ненужное животное. Зато дети бабая в списке Форбс, а дочи солнцеликова вообще хз где.
Лучший комментарий
18
59
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Горожанин11 февраля 2018, 10:38
Свиньям скормить и все
1
13
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Горожанин11 февраля 2018, 10:39
Он же был человеком. Срочную На флоте служил.
11
9
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Горожанин11 февраля 2018, 10:46
Комментаторы выше, вы чем лучше? Его вина еще не доказана, а вы уже: четвертовать, свиньям скормить...
И вообще такое ощущение, что на него просто пытаются повесить все что можно.
20
15
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Горожанин11 февраля 2018, 10:54
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы выше, вы чем лучше? Его вина еще не доказана, а вы уже: четвертовать, свиньям скормить...
И вообще такое ощущение, что на него просто пытаются повесить все что можно.
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Ничего что он признался?
12
18
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 11:04
В ответ на комментарий пользователя
А может дело не только в нем? В школа не воспитывала, первая ходка не поправила. Реабилитацией (трудоустройство, жильё) не озадачились. Даже надзор был реорганизован. Человека с судимостью должен был курировать участковый. Получили то , что имеем - ненужный человек превратился в ненужное животное. Зато дети бабая в списке Форбс, а дочи солнцеликова вообще хз где.
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Мразь, она и есть мразь, а не школа с участковым виноваты.
6
18
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Горожанин11 февраля 2018, 11:07
Таких тварей нужно оскоплять. Вырезвть яйца. Пусть остается без члена.
2
16
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Горожанин11 февраля 2018, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Он же был человеком. Срочную На флоте служил.
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суд это учтет :-D
2
4
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Горожанин11 февраля 2018, 11:21
В ответ на комментарий пользователя
Ничего что он признался?
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Тебе в опу бутылку и тоже признаешься
11
14
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 11:22
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы выше, вы чем лучше? Его вина еще не доказана, а вы уже: четвертовать, свиньям скормить...
И вообще такое ощущение, что на него просто пытаются повесить все что можно.
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тощщна! Вина не доказана! Оттого и слово "убийца" в заголовке взято в кавычки! :-D
1
7
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Горожанин11 февраля 2018, 11:34
у него на лбу - след от пули? :-P
2
0
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Горожанин11 февраля 2018, 11:35
может отрезать ему член, и присобачить к нему на лоб ? на всю жизнь запомнит
2
6
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Горожанин11 февраля 2018, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
может отрезать ему член, и присобачить к нему на лоб ? на всю жизнь запомнит
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Я всегда за,когда это касается ублюдков.
0
4
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Горожанин11 февраля 2018, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
А может дело не только в нем? В школа не воспитывала, первая ходка не поправила. Реабилитацией (трудоустройство, жильё) не озадачились. Даже надзор был реорганизован. Человека с судимостью должен был курировать участковый. Получили то , что имеем - ненужный человек превратился в ненужное животное. Зато дети бабая в списке Форбс, а дочи солнцеликова вообще хз где.
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Что, унтерменш, этот твой родственник бабу завалил, а виновата школа, общество и погода?
2
7
Согласны с автором?
Хатуль Мадан11 февраля 2018, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Вышкак этой маризи ломится..
Развернуть
По фотке видно что уже пытались - пуля от головной кости отскакивает )
0
2
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Амир Хаттаб11 февраля 2018, 12:43
В 2009 году изнасиловал и сел, через 9 лет вышел, сейчас опять сядет лет на 12-15, через 5 лет выйдет по УДО... и опять по новой! Нет высшего наказания, поэтому люди и не бояться совершать такие преступления! Там куда они попадут: будет крыша над головой, трех-разовое питание, чистая постель и т.д. Ну, не понимаю я эту страну!
3
17
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы выше, вы чем лучше? Его вина еще не доказана, а вы уже: четвертовать, свиньям скормить...
И вообще такое ощущение, что на него просто пытаются повесить все что можно.
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Пнх, сердобольный
5
8
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
Тебе в опу бутылку и тоже признаешься
Развернуть
Ты уже признался?
4
5
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
По фотке видно что уже пытались - пуля от головной кости отскакивает )
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Это рог отпиленый
0
4
Согласны с автором?
да ну11 февраля 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
В 2009 году изнасиловал и сел, через 9 лет вышел, сейчас опять сядет лет на 12-15, через 5 лет выйдет по УДО... и опять по новой! Нет высшего наказания, поэтому люди и не бояться совершать такие преступления! Там куда они попадут: будет крыша над головой, трех-разовое питание, чистая постель и т.д. Ну, не понимаю я эту страну!
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бояться ?
1
0
Согласны с автором?
Янош11 февраля 2018, 14:07
В ответ на комментарий пользователя
А может дело не только в нем? В школа не воспитывала, первая ходка не поправила. Реабилитацией (трудоустройство, жильё) не озадачились. Даже надзор был реорганизован. Человека с судимостью должен был курировать участковый. Получили то , что имеем - ненужный человек превратился в ненужное животное. Зато дети бабая в списке Форбс, а дочи солнцеликова вообще хз где.
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Обычные речи либерастика -«во всем виновато правительство/президент/Бог» и т.д. Брейвик расстрелял кучу детей в толерантной и развитой стране европы. Социопата не вылечить и не исправить, кроме как пулей в затылок, в принципе, так же надо поступать с либерастами вроде тебя.
4
5
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Ничего что он признался?
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Попадешь в жернова - признаешься что в Ленина стрелял!
5
5
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
А может дело не только в нем? В школа не воспитывала, первая ходка не поправила. Реабилитацией (трудоустройство, жильё) не озадачились. Даже надзор был реорганизован. Человека с судимостью должен был курировать участковый. Получили то , что имеем - ненужный человек превратился в ненужное животное. Зато дети бабая в списке Форбс, а дочи солнцеликова вообще хз где.
Развернуть
Ну, пусть твою жену/дочь также через мясорубку пропустит. А ты его пожалеешь, гуманаст
2
5
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Попадешь в жернова - признаешься что в Ленина стрелял!
Развернуть
Чуешь за собой, паскуда?
2
3
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
В 2009 году изнасиловал и сел, через 9 лет вышел, сейчас опять сядет лет на 12-15, через 5 лет выйдет по УДО... и опять по новой! Нет высшего наказания, поэтому люди и не бояться совершать такие преступления! Там куда они попадут: будет крыша над головой, трех-разовое питание, чистая постель и т.д. Ну, не понимаю я эту страну!
Развернуть
Высшее наказание за изнасилование? Ну, да милый человек, тебе бы аля-шурыгину повстречать. Посмотрим как запоешь...В любом случае для данного вида преступления это слишком высокая мера. Тем более если учесть, что вряд ли жертвой была монашка. Плюс минус один х.й погоду не сделает, как бы жестоко не звучало.
6
1
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
Что, унтерменш, этот твой родственник бабу завалил, а виновата школа, общество и погода?
Развернуть
Ты сам то что за пупок? Какие заслуги имеешь? Кроме как на шее у мамы с папой сидеть.
4
1
Согласны с автором?
Амир Хаттаб11 февраля 2018, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
Высшее наказание за изнасилование? Ну, да милый человек, тебе бы аля-шурыгину повстречать. Посмотрим как запоешь...В любом случае для данного вида преступления это слишком высокая мера. Тем более если учесть, что вряд ли жертвой была монашка. Плюс минус один х.й погоду не сделает, как бы жестоко не звучало.
Развернуть
Монашка она была или нет- это не Вам судить! В 2009 году он износиловал, в этот раз износиловал и убил, а что будет потом? Я думаю Вы по другому запоете, если Ваша родственница ( не дай Бог) встретится лицом к лицу с такой же мразью- как он!
1
5
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
А может дело не только в нем? В школа не воспитывала, первая ходка не поправила. Реабилитацией (трудоустройство, жильё) не озадачились. Даже надзор был реорганизован. Человека с судимостью должен был курировать участковый. Получили то , что имеем - ненужный человек превратился в ненужное животное. Зато дети бабая в списке Форбс, а дочи солнцеликова вообще хз где.
Развернуть
Участковый не нянька, многое зависит от самого человека, вышедшего на свободу.Вообще о чем Вы говорите, насильников отпускать нельзя, они не исправимы, был юы воришка, может и был бы шанс на жизнь на свободе, а эти насильники патологические психи, как таких выпускают.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
Ничего что он признался?
Развернуть
Ты тоже признаешься, если тебе почки менты отобьют или слоника сделают, пытки у них разные, поэтому народ не верит в признание, а тут еще чего то повесили, все может быть с нашими " правоохранителями",скольео невинных пострадало, мальчик повесившийся, которого обвинили в 70 эпизодах краж, парень бывше осужденный, на которогл вешали то погром на кладбище, то убистыво негра, но всё рассыпалось, так осудили за укус полицейского при задержании.
4
4
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Чуешь за собой, паскуда?
Развернуть
Маму свою обзывай.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Ты сам то что за пупок? Какие заслуги имеешь? Кроме как на шее у мамы с папой сидеть.
Развернуть
На шее ты сидишь, потому на большее ума не хватает
1
4
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Маму свою обзывай.
Развернуть
Ща, с твоей слезу только
4
3
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Ща, с твоей слезу только
Развернуть
У меня нет мамы, так к сведению.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
У меня нет мамы, так к сведению.
Развернуть
от папы-пuдора отпочковался? )))
2
1
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 18:05
,признание-царица доказательства,,-вышинский.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
от папы-пuдора отпочковался? )))
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Твой папа п....р, жаль.
0
0
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