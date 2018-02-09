На «убийцу» лыжницы в Нижнекамске возбудили новое дело: за секс с девочкой под Новый год

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО

В Нижнекамске на 37-летнего Даниила Котенева, который признался в убийстве 28-летней лыжницы во время прогулки, возбудили новое уголовное дело - за секс с 15-летней девочкой в конце декабря 2017 года. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- 19 января в правоохранительные органы поступила информация о том, что арестованный по обвинению в убийстве житель Нижнекамска может быть виновен еще в одном преступлении - половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. После проведенной проверки эта информация подтвердилась, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту в Следственном комитете 8 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", идет расследование, сейчас подозреваемый находится в СИЗО, как минимум, до 9 марта 2018 года.

Напомним, мужчина освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. В день убийства лыжницы Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки.

Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, но исчезла. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры.