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Грудинин в Казани: не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский

Грудинин в Казани: не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский
16+
Фото: business-gazeta.ru

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин сегодня во время встречи с избирателями в Казани заявил, что вопрос изучения того или иного языка в национальных республиках должно решать само общество.

- Я считаю, что все должно решать общество. В Финляндии, например, решают родители и учителя. Если в школе вводят голосованием изучение, например, шведского языка, то все учат шведский, если кто-то не хочет, то он переходит в другую школу и учит только финский. Нужно, чтобы общество само решало, ни в коем случае нельзя командовать, не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский, не надо никакой насаждать, - цитирует РИА Новости слова Грудинина.

По его словам, "люди сами должны принять решение, какой язык им учить" и "тогда все наладится": "Нужно, чтобы общество само решало. Ни в коем случае нельзя командовать".

Напомним, на встречу с Грудининым пришли множество казанцев, в том числе представители протестных и социальных движений, в том числе экологи и обманутые дольщики.

Кандидат в своей речи рассказал им о жесткой программе поддержки регионов — по его словам, местное самоуправление должно само решать, что строить на этой земле. При этом регионы должны сами для себя зарабатывать деньги.

Напомним, ранее министерство образования России обнародовало рекомендации по преподаванию татарского языка, изучение делится на два предмета — русский язык и «родной язык». Последний должны выбрать родители или законные представители ребенка.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

 

N. Vildanov, 13.03.2018, 23:13
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин13 марта 2018, 23:24
Как вы за - бали , когда уже эта тема татарского языка закроется!
0
9
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Горожанин13 марта 2018, 23:25
В ответ на комментарий пользователя
Как вы за - бали , когда уже эта тема татарского языка закроется!
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Просто это мода такая, других же тем нет:-)
0
7
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Горожанин13 марта 2018, 23:26
Похоже это самая большая проблема нашего голож-пого общества.
0
8
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Горожанин13 марта 2018, 23:28
Надо бы у певицы Алсу спросить или у детей чиновников , насколько эта тема их волнует .
0
7
Согласны с автором?
Горожанин13 марта 2018, 23:36
В ответ на комментарий пользователя
Надо бы у певицы Алсу спросить или у детей чиновников , насколько эта тема их волнует .
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Лучше у братанов Шаймиевых.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 00:24
эй Грудинин ! когда у моей баушки пенсия 100 тыш будет , она в кругосветный круиз собраласи .Говорит нууу тяперишты заживууу.
1
2
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Горожанин14 марта 2018, 00:37
В ответ на комментарий пользователя
Просто это мода такая, других же тем нет:-)
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В других темах у нас зае.. ись. Зарплата оху.. ая, пенсия вообще больше, чем в европейских странах, едим только всё натуральное и за здоровье нации беспокойства нет, потому.сто медицина самая лучшая в мире. Да, еще пенсионеры зае.. ались по свету мотаться, в е страны объездили говорят, хотим у себя дома, на даче отдыхать. Бабуля с дедулей, опять свой автомобиль мерседес меняют на новый. Вот с татарским, ой проблема. Прям не знай, что.делать. Бяда. Чинуши в общественном транспорте, прям жалуются горожанам, не могут решения правильного найти. Президент давеча, га остановке троллейбуса спрашивал у тётка совета, по этому поводу. Так что, живём как в раю, всем по потребностям, от всех.по способностям. Всё честно у нас в счастливой и дружной семье.
0
3
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Горожанин14 марта 2018, 00:40
В ответ на комментарий пользователя
Лучше у братанов Шаймиевых.
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Они, к журналеу Форбс приклеились. Так что, не оторвались бы, со страниц.
0
2
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Горожан14 марта 2018, 00:50
Больше говорить что ли не о чем,бла,бла,,,будьте поумнее
0
0
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Горожанин14 марта 2018, 00:54
После выборов, про то адский язык забудут, как будто и не было ничего. Вот увидите. Хитрый ход, все проблемы в одну тему языка и вуаля.. 80 % голосов, пока народ.ушами хлопал. :-D
0
2
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Горожанин14 марта 2018, 00:55
Ёперный бабай.. не '' то адский '', а татарский. :-P
0
1
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Горожанин14 марта 2018, 00:58
В ответ на комментарий пользователя
эй Грудинин ! когда у моей баушки пенсия 100 тыш будет , она в кругосветный круиз собраласи .Говорит нууу тяперишты заживууу.
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когда бабка станет дедкой.
0
0
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Горожанин14 марта 2018, 01:02
Не надо насаждать русский, не надо насаждать татарский... Давайте учить китайский. И обидно.никому не будет. Сунь мань хунь.Чжоу пу.
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