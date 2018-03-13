Грудинин в Казани: не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин сегодня во время встречи с избирателями в Казани заявил, что вопрос изучения того или иного языка в национальных республиках должно решать само общество.

- Я считаю, что все должно решать общество. В Финляндии, например, решают родители и учителя. Если в школе вводят голосованием изучение, например, шведского языка, то все учат шведский, если кто-то не хочет, то он переходит в другую школу и учит только финский. Нужно, чтобы общество само решало, ни в коем случае нельзя командовать, не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский, не надо никакой насаждать, - цитирует РИА Новости слова Грудинина.

По его словам, "люди сами должны принять решение, какой язык им учить" и "тогда все наладится": "Нужно, чтобы общество само решало. Ни в коем случае нельзя командовать".

Напомним, на встречу с Грудининым пришли множество казанцев, в том числе представители протестных и социальных движений, в том числе экологи и обманутые дольщики.

Кандидат в своей речи рассказал им о жесткой программе поддержки регионов — по его словам, местное самоуправление должно само решать, что строить на этой земле. При этом регионы должны сами для себя зарабатывать деньги.

Напомним, ранее министерство образования России обнародовало рекомендации по преподаванию татарского языка, изучение делится на два предмета — русский язык и «родной язык». Последний должны выбрать родители или законные представители ребенка.

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