В Сети появилось фото кортежа кандидата в президенты Грудинина в Казани

В краткой вступительной речи на встрече со сторонниками он нарисовал картинку страны будущего, где нет коррупции, бедности и олигархов

В Интернете появились фотографии кортежа кандидата в президенты России Павла Грудинина, встреча с ним проходит в ДК "Ленина".

Сам кандидат приехал на встречу с избирателями на автомобилях "Мерседес" и "Порше", его сторонники добрались до места на арендованном "ПАЗике".



На встречу с Грудининым пришли множество казанцев, в том числе представители протестных и социальных движений, в том числе экологи и обманутые дольщики.

Кандидат в своей речи рассказал им о жесткой программе поддержки регионов — по его словам, местное самоуправление должно само решать, что строить на этой земле. При этом регионы должны сами для себя зарабатывать деньги.

В краткой вступительной речи он также нарисовал картинку страны будущего, где нет коррупции, бедности и олигархов.

- У нас два выбора — остаться на том пути, который есть, или вернуть могущество нашей страны, - отметил кандидат.