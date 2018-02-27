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В Сети появилось фото кортежа кандидата в президенты Грудинина в Казани

В Сети появилось фото кортежа кандидата в президенты Грудинина в Казани
16+
Фото: kazanfirst.ru
В краткой вступительной речи на встрече со сторонниками он нарисовал картинку страны будущего, где нет коррупции, бедности и олигархов

В Интернете появились фотографии кортежа кандидата в президенты России Павла Грудинина, встреча с ним проходит в ДК "Ленина".

Сам кандидат приехал на встречу с избирателями на автомобилях "Мерседес" и "Порше", его сторонники добрались до места на арендованном "ПАЗике". 

 
 


На встречу с Грудининым пришли множество казанцев, в том числе представители протестных и социальных движений, в том числе экологи и обманутые дольщики.

Кандидат в своей речи рассказал им о жесткой программе поддержки регионов — по его словам, местное самоуправление должно само решать, что строить на этой земле. При этом регионы должны сами для себя зарабатывать деньги.

В краткой вступительной речи он также нарисовал картинку страны будущего, где нет коррупции, бедности и олигархов.

- У нас два выбора — остаться на том пути, который есть, или вернуть могущество нашей страны, - отметил кандидат.

N. Vildanov, 13.03.2018, 18:05
Тэги: Выборы
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    Комментарии

    Горожанин13 марта 2018, 18:04
    Грудинина марийка спонсирует чтоли ? Маркелов сидеть надоело ?
    7
    7
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:06
    Гардемарины эпох дадим последний бой и проголосуем за Грудинина.Даешь революцию.18 все на штурм бастилии.
    16
    18
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:16
    А причем здесь 12 регион ?
    0
    8
    Согласны с автором?
    ТатарчоноК13 марта 2018, 18:23
    ЦИК уедет, клоуны останутся..
    0
    6
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:27
    В Китае за 20лет преседатели сельских советов построили мегазаводы и обеспечивают продукцией весь мир,электостанции на солнечных батареях которые обеспечивают не только одну деревню ,но и деревни победнее.Идеальные дороги,автостроение ,электроника,которой пользутся весть мир.Чиновников коррупционеров расстреливают,имущестао преходит трудовому народу.Расцетает образование,наука,медицина.А для общения с народом Грудинину дали микрофон начала 70-х годов прошлого века.И это технически равитый регион.Руководителям пастухам незватает пастучей плетки,которую они могут прянять как техновинку.
    2
    17
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:28
    Грудинин- единственный кандидат, который что то реально сделал. Ему есть что показать! Он один из всех добился чего то своим трудом, именно трудом , а не пустой болтовней!!!
    Лучший комментарий
    21
    42
    Согласны с автором?
    Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
    Горожанин13 марта 2018, 18:43
    А я смотрю, коммунист что-то не очень хочет жить, как обычный человек, по заветам Ильича. Ему порши подавай. А почему не на солярисе, например? А лучше на калине. Народный автомобиль народному кандидату!
    21
    12
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:44
    В ответ на комментарий пользователя
    В Китае за 20лет преседатели сельских советов построили мегазаводы и обеспечивают продукцией весь мир,электостанции на солнечных батареях которые обеспечивают не только одну деревню ,но и деревни победнее.Идеальные дороги,автостроение ,электроника,которой пользутся весть мир.Чиновников коррупционеров расстреливают,имущестао преходит трудовому народу.Расцетает образование,наука,медицина.А для общения с народом Грудинину дали микрофон начала 70-х годов прошлого века.И это технически равитый регион.Руководителям пастухам незватает пастучей плетки,которую они могут прянять как техновинку.
    Развернуть
    Так кто ж виноват в том, что микрофон, сделанный в 70х годах до сих пор работает, в отличие от китайского ширпотреба?
    1
    11
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:45
    За Грудинина!
    14
    22
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:50
    В ответ на комментарий пользователя
    А я смотрю, коммунист что-то не очень хочет жить, как обычный человек, по заветам Ильича. Ему порши подавай. А почему не на солярисе, например? А лучше на калине. Народный автомобиль народному кандидату!
    Развернуть
    Тот же вопрос. По-моему, ни фига он не коммунист. И где его Зю откопал?
    9
    9
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:55
    В ответ на комментарий пользователя
    Тот же вопрос. По-моему, ни фига он не коммунист. И где его Зю откопал?
    Развернуть
    В Израиле,епта!
    7
    10
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:55
    Архары мозь быть.
    1
    0
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 18:58
    за грудинина!
    12
    14
    Согласны с автором?
    Дмитрий13 марта 2018, 19:02
    Сегодня сам был на встрече с Грудининым !! Он человек дела !! Народный кандидат !! Я и моя семья голосуем за Грудинина !!!
    18
    25
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 19:05
    За шнурова!И его песню!
    2
    11
    Согласны с автором?
    Дмитрий13 марта 2018, 19:09
    В ответ на комментарий пользователя
    А я смотрю, коммунист что-то не очень хочет жить, как обычный человек, по заветам Ильича. Ему порши подавай. А почему не на солярисе, например? А лучше на калине. Народный автомобиль народному кандидату!
    Развернуть
    Во первых Грудинин ни комунист , скорее социал демократ !! Во вторых он честный бизнесмен , который в отличие от нынешних чинушей и олигархов сам заработал свои деньги и по сравнению с кем то , довольно скромную сумму !! При этом построил для людей и дет сады и школы и хозяйство у него в порядке , где средняя зарплата 78 т.р !! Так что какие к нему притензии ?? Может себе позволить на честно заработанные деньги купить мерседес !! Он зарабатывает честно и работяг ни обижает , и соц пакеты у него и зп достойная и молодым семьям помогает !!
    13
    23
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 19:12
    Микрофон сделан советскими инженерами и рабочими в СССР,а при Путине не могут сделать Чубайсофон 18лет,разворованы миллиарды долларов и никто не отвечает.
    0
    18
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 19:13
    Демагог и. Болтун
    12
    8
    Согласны с автором?
    Ол13 марта 2018, 19:15
    Привыкает к кортежам понемногу
    6
    7
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 19:36
    В опу Грудинина.
    10
    7
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 19:38
    В ответ на комментарий пользователя
    Гардемарины эпох дадим последний бой и проголосуем за Грудинина.Даешь революцию.18 все на штурм бастилии.
    Развернуть
    На Ершова что день открытых дверей?
    2
    3
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 19:39
    В ответ на комментарий пользователя
    Во первых Грудинин ни комунист , скорее социал демократ !! Во вторых он честный бизнесмен , который в отличие от нынешних чинушей и олигархов сам заработал свои деньги и по сравнению с кем то , довольно скромную сумму !! При этом построил для людей и дет сады и школы и хозяйство у него в порядке , где средняя зарплата 78 т.р !! Так что какие к нему притензии ?? Может себе позволить на честно заработанные деньги купить мерседес !! Он зарабатывает честно и работяг ни обижает , и соц пакеты у него и зп достойная и молодым семьям помогает !!
    Развернуть
    откуда вы это знаете?
    5
    3
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 19:56
    Олигарх-коммунист
    4
    3
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:01
    Кто ему даст выравнить олигархов???его защемят сразу же!!!Путин тоже бриться!!!а народ терпит
    2
    2
    Согласны с автором?
    Дмитрий13 марта 2018, 20:01
    В ответ на комментарий пользователя
    откуда вы это знаете?
    Развернуть
    Внимаьельно слежу за его деятельностью !! Даже сравниваю что он говорил пять , шесть лет назад , нет расхождений !! Есть реальный совзоз , реальные работники и реальные результаты !! У путина же один провал кругом и разруха !!!
    5
    9
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:10
    За ГРУДИНИНА и. а луналикий
    3
    3
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:14
    В ответ на комментарий пользователя
    Что он реально сделал? Колхоз - это не вся страна.
    Развернуть
    :-D
    5
    1
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:15
    В ответ на комментарий пользователя
    Внимаьельно слежу за его деятельностью !! Даже сравниваю что он говорил пять , шесть лет назад , нет расхождений !! Есть реальный совзоз , реальные работники и реальные результаты !! У путина же один провал кругом и разруха !!!
    Развернуть
    какие 5-6 лет назад? О Грудинине год назад никто и не слышал! :-D
    2
    2
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:18
    В ответ на комментарий пользователя
    Сегодня сам был на встрече с Грудининым !! Он человек дела !! Народный кандидат !! Я и моя семья голосуем за Грудинина !!!
    Развернуть
    Люди нормальные, адекватные, с головой на плечах, а не с шариком с глазами и ушами, все за Грудинина. Если в голове больше одной извилины, другого выбора нет.
    3
    6
    Согласны с автором?
    горожанин13 марта 2018, 20:20
    При Грудинине хуже чем при Путине не будет. Потому что хуже уже некуда.
    3
    6
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:25
    Кому и Грудинин коммунист.
    0
    1
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:29
    Не мог Грудинин, на с/х поднятся, по любому, что - то мутил. Во все времена с/х было убыточным, так, что подумайте народ за кого Вы голос отдаёте
    5
    1
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:31
    В ответ на комментарий пользователя
    Грудинин- единственный кандидат, который что то реально сделал. Ему есть что показать! Он один из всех добился чего то своим трудом, именно трудом , а не пустой болтовней!!!
    Развернуть
    Он всего добился не сыном трудом, а наемным трудом своих рабочих. Капиталист, а изображает из себя доброго дядю. Капиталист таким быть не может по определению.
    Посмотрите, какие мордовороты стоят вокруг него. И это понятно, появился шанс прорваться к громадной кормушек, игра стоит свеч
    4
    2
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:33
    В ответ на комментарий пользователя
    Что он реально сделал? Колхоз - это не вся страна.
    Развернуть
    А Путин что сделал, поднял Россию с колен, не заводов не фабрик, 23 миллиона нищих официально, а не официально еще больше, безработица, нищая зарплата, коррупция среди чиновников. У Путина стало больше мультимиллиардеров и триллиардеров. Гонка вооружения, вместо того чтоб государство поднимать, кормим и защищаем олигархов, которые и так прилично обокрали страну и вывозят деньги за рубеж, устраиваем шоу с выборами а так же Чемпионат, и что с этого вывод еще 6 лет Олигархии и нищеты!
    1
    5
    Согласны с автором?
    Дмитрий13 марта 2018, 20:38
    В ответ на комментарий пользователя
    какие 5-6 лет назад? О Грудинине год назад никто и не слышал! :-D
    Развернуть
    Это вы быть может ни слышали ?? Он даже в единой россии в парти успел прбывать , но вышел от туда ,когда эта партия стала превращаться в партию жуликов и воров !! Конечно таких честных людей ни гоже власти показывать по тв !! Его совхоз уже много лет существует , развиваеться и процветает !!! Он отбил шесть рэйдерских атак организованных властью ! Грудинин уже давно говорит о проблемах России !!
    0
    1
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:39
    В ответ на комментарий пользователя
    Начинать надо с малого всегда! Пусть у людей есть кусочек счастья где минимальная зарплата как в цивилизованных странах а не средняя где кто то ест пильмени с мясом и сметаной а кто покупает буханку хлеба и получаем среднее:-)
    0
    3
    Согласны с автором?
    Дмитрий13 марта 2018, 20:40
    В ответ на комментарий пользователя
    Не мог Грудинин, на с/х поднятся, по любому, что - то мутил. Во все времена с/х было убыточным, так, что подумайте народ за кого Вы голос отдаёте
    Развернуть
    Уже ни чего ни страшно !! Тепять нам не чего !! И хуже ни будет !! За Грудининым очень сильная команда и народ !!
    2
    2
    Согласны с автором?
    Димон13 марта 2018, 20:44
    В ответ на комментарий пользователя
    Внимаьельно слежу за его деятельностью !! Даже сравниваю что он говорил пять , шесть лет назад , нет расхождений !! Есть реальный совзоз , реальные работники и реальные результаты !! У путина же один провал кругом и разруха !!!
    Развернуть
    Основная прибыль совхоза от сдачи в аренду площадей и зданий. Вот так то.
    2
    2
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:45
    Я поражаюсь нашей стране, живём от зп до зп...лишбы не сдохнуть... посмотришь на другие страницы и .... народное достояние бл....слов нет
    0
    3
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 20:53
    В ответ на комментарий пользователя
    Олигарх-коммунист
    Развернуть
    Вот Путин как раз и олигарх и его друзья
    0
    2
    Согласны с автором?
    ВИЛенин13 марта 2018, 20:58
    А что за свиньи сегодня на встречу приходили? Залезли ногами на подоконники, на стулья в свежеотремонтированном ДК. Я не хочу, чтобы такая быдлота у власти была. В мое время ходоки лапти снимали и по окнам не лазили.
    1
    0
    Согласны с автором?
    Горожанин13 марта 2018, 21:00
    В ответ на комментарий пользователя
    Грудинин- единственный кандидат, который что то реально сделал. Ему есть что показать! Он один из всех добился чего то своим трудом, именно трудом , а не пустой болтовней!!!
    Развернуть
    :-D
    0
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    Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

    До окончания голосования осталось:
    Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
    Голосов: 48
    Голосовать
    Голосов: 42
    Голосовать
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