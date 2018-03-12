В Челнах четвероклассник пришел в класс с ножом, угрожая «всех расстрелять»

В Набережных Челнах школе №9 ученик 4 класса принес с собой в школу нож, а после начал кричать, что всех расстреляет. Об этом сообщает сегодня местный портал Chelny-biz.ru.

Школьник пришел в школу, но не успел воспользоваться ножом - его заметил одноклассник и сообщил учителю, нож у мальчика отобрали. После этого ребенок стал кричать, что всех расстреляет.

Отмечается, что ранее на поведение подростка также неоднократно жаловались, к примеру, был случай нападения на учителя с ручкой.

В правоохранительных органах идет проверка инцидента, возмоожно, в отношении мальчика будут приняты меры медицинского характера.

Напомним, ранее замминистра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с охраной в школах после серии нападений на учебные учреждения за последние несколько дней в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, выяснилось, что в бюджете нет денег на охрану. По его словам, для организации дневной охраны учреждений образования необходимо 192 млн рублей, эти деньги не заложены в бюджет на 2018 год.