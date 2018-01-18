Минобразования РТ после нападений на школы в России: в бюджете Казани нет денег на охрану

Для этого необходимы дополнительные 192 млн рублей

Замминистра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с охраной в казанских школах после серии нападений на учебные учреждения за последние несколько дней в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, выяснилось, что в бюджете нет денег на охрану. Об этом чиновник сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, для организации дневной охраны учреждений образования необходимо 192 млн рублей, эти деньги не заложены в бюджет на 2018 год, соответственно, охрана силами муниципалитета не будет обеспечиваться. В настоящее время школы Казани вынуждены своими силами решать вопрос безопасности. Одни, по словам Хадиуллина, организуют охрану за счет родительских пожертвований и спонсорских средств, другие - за счет оказания дополнительных платных услуг.

- Проблема есть, этот вопрос на повестке дня. Обеспечить безопасность детей — это главная наша задача, — подчеркнул Ильсур Хадиуллин.

Напомним, сегодня утром подросток ворвался в кабинет школы №5 в микрорайоне Сосновый Бор Улан-Удэ, где занимались семиклассники, ранил нескольких детей и учителя, а затем устроил пожар. В результате нападения пострадали семь человек, они получили резаные раны, у одной девочки отрублен палец. По предварительной версии, связь прослеживается с нападениями в Перми и Челябинской области. Якобы предполагаемые виновники преступлений общались друг с другом в социальных сетях. Все три нападения произошли в течение одной недели.