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Минобразования РТ после нападений на школы в России: в бюджете Казани нет денег на охрану

Минобразования РТ после нападений на школы в России: в бюджете Казани нет денег на охрану
16+
Фото: pixabay.com
Для этого необходимы дополнительные 192 млн рублей

Замминистра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с охраной в казанских школах после серии нападений на учебные учреждения за последние несколько дней в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, выяснилось, что в бюджете нет денег на охрану. Об этом чиновник сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, для организации дневной охраны учреждений образования необходимо 192 млн рублей, эти деньги не заложены в бюджет на 2018 год, соответственно, охрана силами муниципалитета не будет обеспечиваться. В настоящее время школы Казани вынуждены своими силами решать вопрос безопасности. Одни, по словам Хадиуллина, организуют охрану за счет родительских пожертвований и спонсорских средств, другие - за счет оказания дополнительных платных услуг.

- Проблема есть, этот вопрос на повестке дня. Обеспечить безопасность детей — это главная наша задача, — подчеркнул Ильсур Хадиуллин.

Напомним, сегодня утром подросток ворвался в кабинет школы №5 в микрорайоне Сосновый Бор Улан-Удэ, где занимались семиклассники, ранил нескольких детей и учителя, а затем устроил пожар. В результате нападения пострадали семь человек, они получили резаные раны, у одной девочки отрублен палец. По предварительной версии, связь прослеживается с нападениями в Перми и Челябинской области. Якобы предполагаемые виновники преступлений общались друг с другом в социальных сетях. Все три нападения произошли в течение одной недели.

N. Vildanov, 19.01.2018, 16:19
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин19 января 2018, 16:22
А не.надо себе зарплату увеличивать и еще одноно.зама просить, тогда денег.на охрану хватит.
6
44
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Ринат19 января 2018, 16:24
Ну конечно.... Деньги на дорогие служебные автомобили есть, а на охрану детей нет.
Лучший комментарий
6
65
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Горожанин19 января 2018, 16:27
Ничего у вас нет...вы голодранцы)))))))ахахахахаха
10
12
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Город19 января 2018, 16:29
Причём тут охрана? Нападения разве совершили посторонние люди? Каждому в портфель или карман будут заглядывать?

Работать надо с психологами!
4
22
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Нечто19 января 2018, 16:33
Денег у них нет, вы там держитесь, терпите
7
11
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Горожанин19 января 2018, 16:46
Что-то неладное с молодежью творится! Суициды, ножи почти у каждого, агрессия.
0
29
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Горожанин19 января 2018, 16:47
У жены горшка денег как грязи,пусть раскошелится на на безопастность татарских детей.Муж клялся зашищать интересы народа. Пусть в истории останется боготворителем как Шамов или пусть не занимает свой пост.
3
29
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Горожанин19 января 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Ну конечно.... Деньги на дорогие служебные автомобили есть, а на охрану детей нет.
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На охрану СВОИХ детей деньги есть
А для остальных - "денег нет. Но вы держитесь"
2
21
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Горожанин19 января 2018, 16:53
Как всегда в министерстве образования собрались одни колхозаны и они даже не в курсе проблемы. Охранники и охрана абсолютно не причем. Выясняется, что резню в Бурятии устроила преступная группа молодых АУЕшников - семиклассники не хотели сдавать деньги в "общак". Так в столице Урала полицейские провели на днях совещание для директоров екатеринбургских школ на тему АУЕ. Об этом «URA.RU» сообщил один из участников совещания. И силовиков, и педагогов обеспокоены ситуацией в школах, в которые все глубже и глубже проникает идеология «Арестантского уркаганского единства»
«Это АУЕ есть теперь во многих школах, самое страшное, что „полыхать“ начинает даже в хороших школах, — рассказал на условиях анонимности один из педагогов-участников обсуждения. — В одной из гимназий в центре Екатеринбурге детей во дворе поставили на колени. Выбежал охранник, всех разогнал, школа потом написала заявление»
«Заключенные в колониях сегодня целенаправленно проводят такую работу — выбирают детей из неблагополучных семей и наделяют их правами — говорят: „Ты будешь смотрящим за таким-то районом, за такой-то школой, твоя задача — собирать деньги и передавать нам“, — рассказал „URA.RU“ член общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Константин Сергеев. «Реальность сегодня такова, что 17-летние управляют 14-летними, а те уже вокруг себя формируют 10-леток, — признает один екатеринбургских педагогов. — Эта тема есть сейчас в каждой школе, даже в гимназиях, но директора не знают, что с этим делать».
9
15
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Горожанин19 января 2018, 16:54
Причем тут охрана? Там школьники учащиеся этих же школ были. Чем там охранник на центральном входе поможет.
1
15
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деревенщина19 января 2018, 16:59
Если захотят напасть никакая охрана не поможет.Ее лучше вообще не иметь.Раньше вон технички ст ояли со швабрами или дежурный учитель и все.Она что есть что ее нет.Наоборот только мальчишки балуются так как хотят подразнить мужика и проверить его военность
.Никакого толку нет.Можно убирать смело всю охрану.Сами учащиеся могут дежурит ь.
2
10
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Горожанин19 января 2018, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Что-то неладное с молодежью творится! Суициды, ножи почти у каждого, агрессия.
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Скорее всего ноги всех этих случаев торчат из задницы одного организатора. А детей в депрессивном состоянии, способных пойти на преступление можно всегда найти в любое время в любом обществе.
0
23
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Горожанин19 января 2018, 17:01
А не надо было психологов сокращать, брать вместо профессионалов на полставки недоучек.
0
16
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Горожанин19 января 2018, 17:01
нет денег на охрану школ- это повод сократить зарплаты чиновников и депутатов
11
15
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин19 января 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Как всегда в министерстве образования собрались одни колхозаны и они даже не в курсе проблемы. Охранники и охрана абсолютно не причем. Выясняется, что резню в Бурятии устроила преступная группа молодых АУЕшников - семиклассники не хотели сдавать деньги в "общак". Так в столице Урала полицейские провели на днях совещание для директоров екатеринбургских школ на тему АУЕ. Об этом «URA.RU» сообщил один из участников совещания. И силовиков, и педагогов обеспокоены ситуацией в школах, в которые все глубже и глубже проникает идеология «Арестантского уркаганского единства»
«Это АУЕ есть теперь во многих школах, самое страшное, что „полыхать“ начинает даже в хороших школах, — рассказал на условиях анонимности один из педагогов-участников обсуждения. — В одной из гимназий в центре Екатеринбурге детей во дворе поставили на колени. Выбежал охранник, всех разогнал, школа потом написала заявление»
«Заключенные в колониях сегодня целенаправленно проводят такую работу — выбирают детей из неблагополучных семей и наделяют их правами — говорят: „Ты будешь смотрящим за таким-то районом, за такой-то школой, твоя задача — собирать деньги и передавать нам“, — рассказал „URA.RU“ член общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Константин Сергеев. «Реальность сегодня такова, что 17-летние управляют 14-летними, а те уже вокруг себя формируют 10-леток, — признает один екатеринбургских педагогов. — Эта тема есть сейчас в каждой школе, даже в гимназиях, но директора не знают, что с этим делать».
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6
1
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Горожанин19 января 2018, 17:05
представляю как каждого с ранцем проверяют. разве это эффективно? нет. лучше просто научить детей как действовать в такой ситуации.
2
5
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Горожанин19 января 2018, 17:07
После террактов не помню в каком году все усилили и действительно всех проверяли. Как итог только опоздания к урокам и вечная толкучка у входа. В школе столько народу, что на действительно действенную охрану надо очень много денег.
8
3
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Горожанин19 января 2018, 17:11
Выдать надо учителям электрошокеры и газовые баллоны.
3
11
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Горожанин19 января 2018, 17:13
С этим ЕГЭ в школах система образования ломает психику детей!
4
12
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Горожанин19 января 2018, 17:15
Старшие классы в ружье, в дружины народного ополчения, выдать комплекты химзащиты, его порезать сложно, муляж автомата с тяжелым прикладом, и в дозор. Будет и обж и гражданская оборона, счас такое есть?
0
9
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Димас люблю пивас19 января 2018, 17:18
Непорядок у нас в Рассии:-D главное что бы не было войны :-D
1
11
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Горожанин19 января 2018, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
Что-то неладное с молодежью творится! Суициды, ножи почти у каждого, агрессия.
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Хотите.продолжения? Голосуйте за Пу. Лучше ужасный конец этому времени, чем ужас без конца.
4
22
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Горожанин19 января 2018, 17:24
Охрана, психологи это второстепенное надо искать корень зла, которое умело манипулирует детьми!
1
17
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Горожанин19 января 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Скорее всего ноги всех этих случаев торчат из задницы одного организатора. А детей в депрессивном состоянии, способных пойти на преступление можно всегда найти в любое время в любом обществе.
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Рыба гниёт с головы. У головы нет идей, нет желания работать на благосостояние народа. Есть кучка жалких олигархов, которые уже не знают, что делать с баблом, нахапаных за 27 лет.
0
20
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин19 января 2018, 17:49
Вы не понимаете чтоль, что дети находятся под сильным влиянием мразей из соцсетей! Надо проверять все группы в сетях подталкивающих детей к самоубийству и насилию!!!
1
10
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Горожанин19 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Предлагаю голосовать за Путина! Он решит все ВАШИ проблемы!
Хотя сам не буду участвовать в этом балагане, потому что еще мой дед
говорил - ГОЛОСУЙ не ГОЛОСУЙ все равно получишь ...
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Да уж , вы его похоже получили. Вот так все и думают.
2
4
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Горожанин19 января 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
Вы не понимаете чтоль, что дети находятся под сильным влиянием мразей из соцсетей! Надо проверять все группы в сетях подталкивающих детей к самоубийству и насилию!!!
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Надо интырнэт запретить, от греха подальше.
3
6
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Горожанин19 января 2018, 18:46
В ответ на комментарий пользователя
Как всегда в министерстве образования собрались одни колхозаны и они даже не в курсе проблемы. Охранники и охрана абсолютно не причем. Выясняется, что резню в Бурятии устроила преступная группа молодых АУЕшников - семиклассники не хотели сдавать деньги в "общак". Так в столице Урала полицейские провели на днях совещание для директоров екатеринбургских школ на тему АУЕ. Об этом «URA.RU» сообщил один из участников совещания. И силовиков, и педагогов обеспокоены ситуацией в школах, в которые все глубже и глубже проникает идеология «Арестантского уркаганского единства»
«Это АУЕ есть теперь во многих школах, самое страшное, что „полыхать“ начинает даже в хороших школах, — рассказал на условиях анонимности один из педагогов-участников обсуждения. — В одной из гимназий в центре Екатеринбурге детей во дворе поставили на колени. Выбежал охранник, всех разогнал, школа потом написала заявление»
«Заключенные в колониях сегодня целенаправленно проводят такую работу — выбирают детей из неблагополучных семей и наделяют их правами — говорят: „Ты будешь смотрящим за таким-то районом, за такой-то школой, твоя задача — собирать деньги и передавать нам“, — рассказал „URA.RU“ член общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Константин Сергеев. «Реальность сегодня такова, что 17-летние управляют 14-летними, а те уже вокруг себя формируют 10-леток, — признает один екатеринбургских педагогов. — Эта тема есть сейчас в каждой школе, даже в гимназиях, но директора не знают, что с этим делать».
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Кто минусует? Слова то правдивы
1
3
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Горожанин19 января 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
Причём тут охрана? Нападения разве совершили посторонние люди? Каждому в портфель или карман будут заглядывать?

Работать надо с психологами!
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Охрана тут не поможет. Он же был учеником. Пришел в школу спокойно. Причем все неадекваты, которые когда либо устраивали такие массовые нападения в школе - это ботаны и задроты-тихушники. Ни одна охрана не заподозрит ничего. Тут социальный работник должен быть и какие-то занятия с учениками. И следить за дисциплиной в классе, чтобы наглые и невоспитанные популярные ребята не травили ботаников!
0
6
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Горожанин19 января 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Вы не понимаете чтоль, что дети находятся под сильным влиянием мразей из соцсетей! Надо проверять все группы в сетях подталкивающих детей к самоубийству и насилию!!!
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Интернет, конечно влияет на подростков. Но такие психи не делают ничего случайно. Такие дети просто затравлены в школе, дома родителями, и однажды после обеда на большой перемене, они берут ножь и идут в класс. Увы, это так. Тут много факторов влияет на поведение ребенка. И охрана на входе школе никак не защищает и не помогает. Речь же не про наркоманов или налетчиков с ружьем. Враг внутри! Это социальная среда, неравенство, притяснения, издевательства...в итоге такой школьник рано или поздно может выдать что-то подобное.
0
4
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Горожанин19 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
представляю как каждого с ранцем проверяют. разве это эффективно? нет. лучше просто научить детей как действовать в такой ситуации.
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Да, были же раньше уроки ОБЖ. Сейчас есть? Пора вводить занятия на тему как действовать в случае нападения психованного подростка, как действовать в случае террористического акта и тому подобное. Помните в прошлом году была новость, что школьник убил учителя, еще и голову ему отрубил, а потом себя убил...
0
4
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Горожанин19 января 2018, 18:56
Да толку то от этой охраны купили себе лицензию и сидят ничего не делая вид только один а покажут ствол сразу в кусты. Не охрану надо ставить, а полицейских у них и оружие есть а не пукалки и не только вид а и преимущества все на лицо. Человек в форме и с погонами всегда наводил страх и уважение к окружающим так и должно быть и это правильно.
0
5
Согласны с автором?
ТатарчоноК19 января 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
У жены горшка денег как грязи,пусть раскошелится на на безопастность татарских детей.Муж клялся зашищать интересы народа. Пусть в истории останется боготворителем как Шамов или пусть не занимает свой пост.
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Молодец. Точно сказано. Ну что, пусть хотя бы у Бурганова голова поболит.. здесь ведь работать надо, а не двух замов имЕть..
0
3
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Наталья19 января 2018, 19:09
Страшно ребенка в школу отправлять, как на войну, можешь живым не увидишь!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 19:24
В ответ на комментарий пользователя
Выдать надо учителям электрошокеры и газовые баллоны.
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в принципе, может по 1 балончику в класс...пусть лежит у учителя где-то в столе или как. Потому что такие случаи с нападениями редкое дело, но бывают. И всегда врасплох застают
0
2
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Горожанин19 января 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
Выдать надо учителям электрошокеры и газовые баллоны.
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Подростки настоящие зло сейчас. С каждым годом более жестокие становятся, а потом какой-то затравленный тихоня начинает творить такой беспредел
0
3
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
Подростки настоящие зло сейчас. С каждым годом более жестокие становятся, а потом какой-то затравленный тихоня начинает творить такой беспредел
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Не рожайте детей и будет вам счастье, а то избалуют родители и такое получается что в страшном сне не присниться.
0
2
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Горожанин19 января 2018, 20:01
Учителей вооружить травматами и обучить пользоваться.Видимо за 6 лет будкщих ВВП будет еще хуже.Уже страшно за пенсией ходить пенсинерам грабят убивают подростки.
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Горожанин19 января 2018, 20:07
Конда нет идеи в стране и цели раньше кружки были по интересам потом с 90х молодежь стада спиваться в 00х появился интернет и что подростки через Ютуб хотят показать себя какие они герои выкладывая туда все новые ролики где они хотят самореализоваться. У молодежи одна цель не работать а получать много денег и не важно как.
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Горожанин19 января 2018, 20:17
В ответ на комментарий пользователя
Ну конечно.... Деньги на дорогие служебные автомобили есть, а на охрану детей нет.
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Раньше никакой охраны не было и жили спокойно а сейчас развелось, работать не хотят.
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Горожанин19 января 2018, 20:24
Это и есть плоды правления неудачника в кремле.Зря что ли нагнетали ненависть, истерию, злобу, нетерпимость в обществе в последние годы, чтобы отвлечь людей от ошибок верховной власти. Вот и получаем, это пока цветочки.
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Горожанин19 января 2018, 20:32
Пропаганда приучает уже в возможность ядерной войны, совсем рехнулись некоторые политики.Их за такие слова надо рвать на части, там же ,на месте.60 лет Мир боролся против этого и успешно, а тут появились политические отморозки, желающие все опрокинуть.
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Горожанин19 января 2018, 20:37
Это накопленный психоз в обществе, а молодеж реагирует на него острее, чем пожилые. Хотя и последних тоже уже довели.
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Навальный19 января 2018, 20:49
Выходим на Всероссийскую забастовку
28 января в 14 часов
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Горожанин19 января 2018, 21:04
А жрать кто будет В три горла
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